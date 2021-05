Ruim 2700 migranten aangekomen in Spaanse enclave in Marokko (video)

marokko 17 mei 21:20

Ruim 2700 migranten zijn maandag aangekomen in de Spaanse enclave Ceuta in Marokko. Dat is een recordaantal op een dag.

De massale migratieoperatie startte in de nacht van zondag op maandag. Zeker 700 daarvan is minderjarig. Volgens de Spaanse pers gaat het in sommige gevallen om complete gezinnen. De mensen zijn lopend tijdens eb of zwemmend naar Ceuta gekomen. Het Rode Kruis geeft alle mensen een medische check, waarna ze naar een opvangcentrum worden gebracht. Ceuta en Melilla zijn de enige twee landsgrenzen tussen Afrika en de Europese Unie en daarom populaire plekken voor migranten die naar Europa willen. Tot 15 mei kwamen 475 vluchtelingen naar Ceuta.

Het is de tweede massale migratiepoging in minder dan een maand tijd. Eind april hebben zo'n 100 jongeren een soortelijke migratieoperatie uitgevoerd vanuit het Noord-Marokkaanse Fnideq. Op beelden was te zien dat tientallen Marokkanen in de rij stonden op het Marokkaanse strand om op een koude en regenachtige dag naar Ceuta te zwemmen. Tegelijkertijd werd ook het grenshek rondom de Spaanse enclave bestormd.

Aan de Spaanse zijde van de grens werden de jongeren opgevangen door het Rode Kruis. Een groot aantal werd gearresteerd door de Spaanse Guardia Civil en enkele dagen later uitgezet naar Marokko. In de dagen daarna heeft de Marokkaanse politie meerdere migratiepogingen verijdeld. Het nieuws leidde destijds tot veel ophef in Marokko. Het was echter niet de eerste keer dat jongeren massaal naar Ceuta proberen te zwemmen. Sinds de zomer hebben honderden jonge mannen verschillende pogingen ondernomen, waarvan de meeste erin slaagden Ceuta te bereiken. Daarna hadden de autoriteiten de stranden bij Ceuta afgezet met extra obstakels. Ook werd extra personeel ingezet om de stranden te bewaken.

Polisario

De nieuwe migratiepogingen lijken het gevolg te zijn van versoepelde controles aan Marokkaanse zijde van de grens. Rabat en Madrid staan op gespannen voet met elkaar sinds de recente Spaanse verwelkoming van Polisario-'president' Brahim Ghali. De separatistenleider werd in april door de Spaanse autoriteiten verwelkomd voor behandeling aan een medische aandoening. Hij wordt echter door Spanje gezocht voor mensenrechtenschendingen in de Sahara. © ANP/Marokko.nl 2021