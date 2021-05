Onderwijsinspectie ziet verbeteringen bij Haga Lyceum Amsterdam

Hoewel het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam verbetermaatregelen heeft doorgevoerd, zijn de problemen bij de islamitische middelbare school nog niet helemaal opgelost.

Dat blijkt uit een rapport van de Onderwijsinspectie. "De wijze waarop de school de ontwikkeling van de leerlingen volgt en begeleidt voldoet aan de eisen, evenals de toetsing en afsluiting. We hebben een positieve indruk gekregen van de kwaliteit van de (digitale) lessen en maken ons geen acute zorgen meer over de veiligheid van de leerlingen. Er is meer rust op en rond de school dan voorheen", schrijft de inspectie.

Het lyceum heeft een roerige tijd achter de rug. De onrust begon nadat de inlichtingendienst AIVD de school onterecht ervan had beticht banden te hebben met extremistische figuren. Voormalig directeur-bestuurder Soner Atasoy weigerde naar aanleiding van deze berichten op te stappen en raakte verwikkeld in een (juridische) strijd met onderwijsminister Arie Slob, de Onderwijsinspectie, medebestuursleden en het stadsbestuur.

Tekortkomingen

Volgens de inspecteurs weten bestuur en schoolleiding nu zelf goed waar het onderwijs beter kan en beter moet. Kort na de zomer vorig jaar is er een verbeterplan voor de middelbare school opgesteld. "Op grond daarvan mag worden verwacht dat over uiterlijk een jaar aan de herstelopdrachten is voldaan en de aanbevelingen zijn opgepakt", aldus de Onderwijsinspectie.



Volgens de inspectie zijn er nog tekortkomingen die opgelost moeten worden. Zo is er meer aandacht nodig voor het terugdringen van achterstanden in de Nederlandse taal. Ook zijn er nog geen schoolafspraken gemaakt over het onderwijsaanbod voor leerlingen die meer aankunnen.

Daarnaast krijgen leerlingen volgens de inspectie te weinig lessen lichamelijke opvoeding (gym). De Onderwijsinspectie ziet ook dat het bestuur en de school geen systeem hebben ingericht waarmee ze de kwaliteit van het onderwijs bewaken en verbeteren.

© ANP 2021