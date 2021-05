9 jaar cel en tbs voor Samir El Y. wegens doodschieten Bas van Wijk

Voor het doodschieten van Bas van Wijk (24) heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag negen jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan de 21-jarige Samir El Y. uit Hoofddorp.

De verdachte was tot verrassing van de rechtbank niet bij de uitspraak aanwezig. De rechtbank acht El Y. ook schuldig aan afpersing, bedreiging en wapenhandel. Voordat hij Van Wijk doodschoot, zou hij zijn wapen op vrienden van Van Wijk hebben gericht. Zo dreigde hij een van hen door de knie te schieten.

De opgelegde gevangenisstraf is aanzienlijk lager dan de achttien jaar celstraf die de officier van justitie had geëist. Het OM had El Y. aangeklaagd voor gekwalificeerde doodslag: hij heeft volgens het OM zijn slachtoffer gedood om de roof van een horloge uit de vriendengroep van Van Wijk gemakkelijker te maken.

Vormfout

Van gekwalificeerde doodslag is sprake wanneer een verdachte voorafgaand, tijdens of na het plegen van een ander strafbaar feit doodslag heeft gepleegd om de uitvoering van dat andere strafbare feit voor te bereiden, te vergemakkelijken of om de kans op betrapping te verkleinen.



Maar op de gewijzigde tenlastelegging ontbrak in deze zaak de pleegdatum 8 augustus 2020. Door deze vormfout kon de rechtbank niet beoordelen of het inderdaad ging om gekwalificeerde doodslag. El Y. is daarom veroordeeld voor doodslag, waar aanzienlijk lagere straffen voor gelden.

Van moord was volgens de rechtbank geen sprake, omdat El Y. geen vooropgezet plan had om Van Wijk te doden.

