Spaanse premier zegt reis af na migratie-invasie Ceuta

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft een bezoek aan Parijs afgezegd vanwege de enorme en plotselinge toestroom van migranten in de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Marokko.

Maandag bestormden 6000 migranten de kust van Ceuta, nadat ze bij eb het Marokkaanse grondgebied hadden verlaten.

Volgens Spaans media zijn er dinsdag nog eens circa honderd migranten aangekomen in de enclave Melilla. De regering heeft legereenheden naar Ceuta gestuurd om de enclave te beschermen.

Ongeveer 1500 migranten zijn al teruggebracht naar Marokkaanse grondgebied. Sánchez heeft dinsdag beklemtoond dat Spanje de "integriteit van Ceuta tegen alle gevaren blijft beschermen". De golf aan migranten was maandag volgens waarnemers mogelijk omdat de Marokkaanse grensbewakers plotseling afwezig bleken.



Migranten konden zwemmend of lopend naar het Spaanse stuk kust. Marokko heeft wrijvingen met Spanje en zou de bestorming van de enclave oogluikend hebben toegestaan nadat Madrid besloot de gezochte separatistenleider en mensenrechtenschender Brahim Ghali met open armen te ontvangen.

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita haalde onlangs met felle woorden uit naar zijn Spaanse ambtgenote Arancha Gonzalez Laya en betichtte de noorderburen van "disloyaliteit". De betrekkingen tussen de twee landen moeten volgens Bourita niet worden beschouwd als "een selectieve relatie".



"Wanneer het gaat om samenzwering met Algerije en de Polisario laat Spanje het afweten, maar als gaat over immigratie of terrorisme zijn we weer belangrijk.", zei Bourita. Hij onderstreepte dat Marokko weigert "de politieagent van de Europese Unie" te zijn op het gebied van migratiekwesties.

Melilla

De Marokkaanse politie werkte dinsdag in Melilla, in tegenstelling tot de dag ervoor, wel mee met de pogingen de migranten tegen te houden. Naar schatting 1500 van de 6000 zijn minderjarig volgens de autoriteiten.



De migranten keerden zich onder meer met stokken en staven tegen agenten die hen tegen wilden houden. Drie leden van de Guardia Civil raakten gewond. Tijdens de tocht naar Ceuta is volgens plaatselijke media een migrant verdronken.

Ceuta en Melilla zijn de enige twee landsgrenzen tussen Afrika en de Europese Unie. De enclaves zijn afgerasterd, maar eromheen bivakkeren talrijke migranten die proberen daar Spanje en de EU binnen te dringen zonder de Middellandse Zee over te hoeven steken.

