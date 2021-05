Ruim 47.000 Palestijnen op de vlucht wegens bombardementen Israël

Zeker 47.000 Palestijnen in de Gazastrook zijn op de vlucht geslagen vanwege de aanhoudende Israëlische bombardementen op het gebied.

Volgens het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de VN (OCHA) zijn veel huizen verwoest. Bijna alle vluchtelingen hebben hun toevlucht gezocht in de tientallen VN-scholen in de Gazastrook.

Volgens een woordvoerder van het OCHA zijn zeker 132 gebouwen in de Gazastrook volledig verwoest en 316 gebouwen zwaar beschadigd. Het gaat onder meer om zes ziekenhuizen en negen andere zorginstellingen. Volgens de Palestijnse overheid bedraagt de schade ongeveer 200 miljoen euro.

Israël opende dinsdag één toegangsweg naar de Gazastrook om humanitaire hulp toe te laten. De VN juicht die stap toe, maar de OCHA-woordvoerder wil dat Israël meer wegen opent zodat er op meer plekken hulp kan worden geboden.



Israëlisch geweld

De onrust in Palestina laaide eind april op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten. De Palestijnen kwamen in opstand tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten na decennialange onderdrukking plaats maken voor Joodse kolonisten.

Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.



Het Israëlische bezettingsleger bombardeert burgerdoelen, waaronder flatgebouwen en scholen. Zo werd zaterdag doelbewust het gebouw getroffen met daarin kantoren van internationale media, waaronder persbureau Associated Press (AP) en nieuwszender al-Jazeera.

Een Israëlische legerwoordvoerder zei dat het gebouw is bestookt omdat daar "materieel van de militante Palestijnse beweging Hamas lag". Israël heeft geen bewijs kunnen leveren voor die beweringen en heeft daarnaast gelogen over een voorafgaand overleg met de Amerikaanse president Joe Biden. Israël gebruikt het Hamas-excuus vaker om bombardementen op burgerdoelen te rechtvaardigen.



"Directe aanvallen op burgers zijn oorlogsmisdaden", zei Amnesty International maandag op Twitter, eraan toevoegend "ernstig bezorgd" te zijn over het stijgende dodental in de Gazastrook. De mensenrechtengroepering heeft het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) opgeroepen de Israëlische luchtaanvallen op burgerdoelen te onderzoeken.

In de Gazastrook zijn zeker 213 Palestijnen gedood als gevolg van de Israëlische bombardementen, waaronder 61 kinderen.

