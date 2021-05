OM betreurt fout in zaak Bas van Wijk en overweegt hoger beroep

Het Openbaar Ministerie betreurt dat in de zaak van Bas van Wijk een vormfout is gemaakt in de tenlastelegging van de 21-jarige verdachte Samir El Y. uit Hoofddorp.

Het OM overweegt een hoger beroep om deze 'omissie' te herstellen, zegt een woordvoerder in een reactie op de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam.

Bas van Wijk werd op 8 augustus doodgeschoten in recreatiegebied De Oeverlanden aan de Nieuwe Meer in Amsterdam toen hij een ruzie wilde sussen. De rechtbank veroordeelde de verdachte dinsdag tot een gevangenisstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging voor doodslag, afpersing en wapenbezit, terwijl het OM achttien jaar en tbs had geëist.

Volgens het OM was sprake van gekwalificeerde doodslag, omdat de verdachte een horloge uit de vriendengroep wilde stelen. Volgens het OM is er een rechtstreeks verband tussen de doodslag en het afpakken van een imitatie-Rolex. Bij gekwalificeerde doodslag geldt een hoger strafmaximum. De rechtbank veroordeelde El Y. echter alleen voor doodslag, omdat op de gewijzigde tenlastelegging de datum en plaats ontbraken.



Wijziging

"De tenlastelegging die voor de zitting aan de verdachte is uitgebracht bevatte in alle feiten wel degelijk 'plaats en datum'. Naar aanleiding van de inhoudelijke behandeling van de zaak heeft het OM gemeend deze tenlastelegging te moeten wijzigen. Bij deze wijziging zijn abusievelijk de plaats en datum bij het feit gekwalificeerde doodslag weggevallen. Het OM betreurt dit zeer", aldus de woordvoerder van het OM.

"De rechtbank heeft hieraan de conclusie verbonden dat de tenlastelegging hierdoor op dit punt nietig was. Het betreft hier een omissie die in hoger beroep hersteld kan worden. Dit zal dan ook uitdrukkelijk betrokken worden in de afwegingen om al dan niet in hoger beroep te gaan. Het OM denkt deze beslissing spoedig te kunnen nemen."

