Palestijnse ambassadeur in Rabat bedankt Marokko voor noodhulp

De Palestijnse ambassadeur in Rabat Jamal Choubki heeft Marokko bedankt voor de noodhulp aan het adres van de Palestijnen in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.

Dat meldt het kantoor van Choubki in een persverklaring na een ontmoeting met een delegatie van het Internationaal Comité voor de Ondersteuning van het Palestijnse Volk.

Ook onderstreepte Choubki zijn dank voor de steun van het Marokkaanse volk ten opzichte van Palestina, weerspiegeld door de recente protesten die waren georganiseerd om de voortdurende Israëlische luchtaanvallen te veroordelen.

De Palestijnse ambassadeur sprak ook zijn grote dank uit aan koning Mohammed VI, voorzitter van het Al Quds-comité, voor zijn standpunten ter ondersteuning van Palestina en zijn initiatief om humanitaire noodhulp te sturen naar Palestina.



Normalisering

De lovende woorden van de Palestijnse ambassadeur zijn in schril contrast met recente verklaringen van de Palestijnse Minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Maliki. Hij bekritiseerde eind vorige week de vier landen die recentelijk de betrekkingen met Israël normaliseerden en omschreef de verzoening als steun voor het apartheidsregime van Israël.

"Normalisatie en toevlucht zoeken bij het koloniale Israëlische systeem zonder eerst vrede te bereiken en de Israëlische bezetting te beëindigen vertegenwoordigt steun voor het apartheidsregime en is hetzelfde als deelname aan de misdaden", zei Maliki op een spoedvergadering van ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) zondag.



In september 2020 ondertekenden de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein een controversiële overeenkomst tussen de VS en Israël om diplomatieke betrekkingen aan te knopen. Niet lang daarna volgenden Soedan en Marokko.

Sinds de escalatie van het Israëlische geweld in de bezette Palestijnse gebieden staan de normaliseringsovereenkomsten onder een vergrootglas. De vier landen worden bekritiseerd omdat ze bij het sluiten van de overeenkomsten aanvoerden dat de Abraham-akkoorden zouden dienen in het belang van de Palestijnse zaak. In werkelijkheid waren de argumenten slechts een onterechte rechtvaardiging van de normalisatie die enkel economische en geopolitieke belangen dient.



"Deze koloniale bezetting moet worden bestreden, ontmanteld, beëindigd en verboden. De recentelijk versnelde normalisatie zal geen invloed hebben op de gevoelens van de Arabische wereld en hun beoordeling niet veranderen.", zei buitenlandminister Maliki zondag.

De spoedvergadering van het OIC werd georganiseerd door Saoedi-Arabië, dat de banden met Israël niet formeel heeft genormaliseerd, maar waarvan bekend is dat het clandestiene betrekkingen onderhoudt.



De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Prins Faisal bin Farhan, riep de internationale gemeenschap op om "dringende maatregelen" te nemen om de Israëlische militaire operatie te stoppen en om vredesbesprekingen nieuw leven in te blazen om een ​​tweestatenoplossing veilig te stellen.

Reem Al Hashimy, de staatsminister van de VAE voor internationale samenwerking, sprak tijdens de bijeenkomst, maar ging niet in op de kritiek op zijn land, en riep alleen op tot stopzetting van het geweld en gaf Israël niet specifiek de schuld van de problemen.

Marokko heeft laten weten dat de ondertekening van de tripartiete overeenkomst Marokko-VS-Israël "geen carte blanche" is en dat het altijd mogelijk is deze te herzien als partijen hun verplichtingen niet nakomen.

