Qatar veroordeelt Israëlische bombardementen op Qatarese Rode Halve Maan in Gazastrook

Het Qatarese Ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde maandag de Israëlische aanval op het Rode Halve Maan-gebouw in de Gazastrook in Palestina.

Bij de luchtaanval kwamen twee Palestijnen om het leven en raakten tien anderen gewond.

Het aanvallen van humanitaire instellingen en persorganen zijn een duidelijke schending van het internationaal recht, tegen humanitaire normen en waarden, meldt het ministerie in een verklaring.

Qatar herhaalde haar steun voor de Palestijnse zaak en de bevolking van Palestina. Het ministerie riep tevens de internationale gemeenschap op om de geweldsdaad te veroordelen en inspanningen te leveren om een ​​einde te maken aan de voortdurende misdaden van Israël in de bezette gebieden.



Bij een Israëlische raketaanval in de Gazastrook werd zaterdag doelbewust het gebouw getroffen met daarin kantoren van internationale media, waaronder persbureau Associated Press (AP) en nieuwszender al-Jazeera.

Amnesty International heeft maandag opgeroepen tot een onderzoek naar de vernietiging van de al-Jalaa-toren in de Gazastrook. "De luchtaanval past in een patroon van Israëls collectieve bestraffing van de Palestijnse bevolking.", luidt de verklaring van de mensenrechtenorganisatie. In het pand bevonden zich naast internationale media ook kantoren van andere organisaties en appartementen.

Het Israëlische leger voert sinds 10 mei luchtaanvallen uit in de Gazastrook en laat daarbij een enorm spoor van vernietiging achter. Het dodental van de aanhoudende luchtaanvallen is opgelopen tot 213, waaronder 61 kinderen, 35 vrouwen en 16 ouderen. Meer dan 1.400 anderen zijn gewond geraakt.

