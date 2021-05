Spanje ziet geen verband tussen migratiepogingen en verwelkoming Polisario-leider Ghali

De enorme en plotselinge toestroom van migranten in de Spaanse enclave Ceuta en Melilla in Noord-Marokko heeft niets te maken met het "meningsverschil" met Rabat.

Dat zei de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya maandagavond in een Radio-interview op Cadena Ser.

Gonzalez Laya rechtvaardigde nogmaals de opvang van de Separatisten-leider Brahim Ghali. Hij werd eind april met open armen ontvangen om medische behandeling te ondergaan in een Spaans ziekenhuis maar wordt ook in Spanje gezocht voor mensenrechtenschendingen.

"Het was een heel humanitaire reactie op het verzoek om humanitaire hulp van een persoon die zich in een zeer, zeer kwetsbare gezondheidssituatie bevond", zei González Laya.



De kwestie werd verergerd omdat Madrid had nagelaten Rabat in te lichten. Ook had Spanje de separatisten-leider verwelkomd terwijl hij onder een andere naam het Spaanse grondgebied had betreden, hij gebruikte daarbij een Algerijns diplomatiek paspoort.

Volgens Rabat is de opmerkelijke gang van zaken hèt bewijs dat Spanje en Algerije de kwestie geheim wilden houden. Spanje ontkende en beweerde Rabat tijdig te hebben ingelicht en weigerde daarna nog over de kwestie te praten.



Geen grenscontrole

De recente golf aan migranten was volgens waarnemers mogelijk omdat de Marokkaanse grensbewakers plotseling afwezig bleken. Migranten konden zwemmend of lopend naar het Spaanse stuk kust. Marokko zou de bestorming van de enclave oogluikend hebben toegestaan als reactie op de aanwezigheid van Ghali in Spanje.

Ruim 6000 migranten zijn maandag aangekomen in de Spaanse enclave Ceuta in Marokko. Dat is een recordaantal op een dag. Volgens de Spaanse pers gaat het in sommige gevallen om complete gezinnen. De massale migratieoperatie startte in de nacht van zondag op maandag. Vanuit het zuiden van Marokko reizen sinds maandag sub-Sahara migranten massaal naar het noorden om een poging te wagen de onbewaakte grens met Spanje over te steken.



De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita haalde onlangs met felle woorden uit naar zijn Spaanse ambtgenote Arancha Gonzalez Laya en betichtte de noorderburen van "disloyaliteit". De betrekkingen tussen de twee landen moeten volgens Bourita niet worden beschouwd als "een selectieve relatie".

"Wanneer het gaat om samenzwering met Algerije en de Polisario laat Spanje het afweten, maar als gaat over immigratie of terrorisme zijn we weer belangrijk.", zei Bourita. Hij onderstreepte dat Marokko weigert "de politieagent van de Europese Unie" te zijn op het gebied van migratiekwesties.



"Ik begrijp niet dat we het leven van minderjarigen in de zee in gevaar kunnen brengen, zoals we de afgelopen uren in Ceuta hebben gezien, dat dit een reactie op een humanitaire actie zou kunnen zijn", zei Gonzalez Laya maandagavond.

De Spaanse bewindsvrouw zei dat Marokkaanse functionarissen, die ze niet bij naam noemde, de Spaanse autoriteiten maandag hebben verzekerd dat de migratiestroom in de Spaanse enclaves niet het resultaat was van het meningsverschil over Ghali.

Marokko heeft maandag 200 extra agenten ingezet om de grensstreek te beveiligen. De Spaanse regering heeft legereenheden naar Ceuta gestuurd om de enclave te beschermen.

© MAROKKO.NL 2021