Marokko: In meerdere steden pro-Palestina demonstraties (video)

Zondag werden in heel Marokko verschillende bijeenkomsten gehouden ter ondersteuning van Palestijnen die door het Israëlische leger in de Gazastrook worden gebombardeerd

In meer dan 50 regio's werden solidariteitsmarsen gehouden.

De sit-ins van zondag waren een initiatief van het 'Marokkaanse Front ter ondersteuning van Palestina en tegen normalisatie', een in maart opgericht orgaan dat de regeringspartij PJD uitsluit vanwege het ondertekenen van de normalisatieovereenkomst met Israël.

In hoofdstad Rabat verzamelden ruim duizend demonstranten zich in het stadscentrum om het Israëlisch geweld te veroordelen. Ook daar werd de recente verzoening tussen Rabat en Tel Aviv aan de kaak gesteld.

Zwaaiend met Palestijnse vlaggen scandeerden de demonstranten "bevrijd Palestina, zionisten eruit" of "het volk wil een stop op de normalisatie". Israëlische vlaggen werd in brand gestoken. Ook in Marrakech, Casablanca en Tanger was men getuige van soortgelijke protesten.



Marokko was het vierde Arabische land dat in 2020 de normalisatie van zijn betrekkingen met Israël aankondigde, onder leiding van de regering van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. De overeenkomst is niettemin van strategisch belang, aangezien deze verband houdt met een Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

Toch staat de normaliseringsdeal nu onder een vergrootglas als gevolg van het voortdurende Israëlische geweld in bezette Palestijnse gebieden.



De onrust in Palestina laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten. De Palestijnen kwamen in opstand tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten na decennialange onderdrukking plaats maken voor Joodse kolonisten.

Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 10.000 Palestijnen verdreven uit hun huizen in de Gazastrook. Minstens 188 Palestijnen zijn door de Israëliërs vermoord, waaronder 55 kinderen en 33 vrouwen. Op de bezette Westelijke Jordaanoever hebben Israëlische bezettingstroepen minstens 13 Palestijnen vermoord.

