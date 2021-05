Nieuwe versoepelingen van coronamaatregelen gaan in

Terrassen mogen vanaf woensdag langer open, mensen kunnen weer naar sportscholen en zwembaden en zogenoemde doorstroomlocaties in de buitenlucht, zoals pretparken, mogen weer gasten ontvangen.

Het is de tweede stap van het openingsplan van het kabinet, die vorige week werd aangekondigd. In de eerste stap van het openingsplan mochten terrassen nog alleen van 12.00 tot 18.00 uur open, dat wordt nu verruimd naar 06.00 tot 20.00 uur.

Het kabinet hield vorige week nog een slag om de arm. De versoepelingen zouden alleen doorgaan als de cijfers over de coronabesmettingen en de ziekenhuisbezetting genoeg zouden dalen. Dat is gebeurd, concludeerde de regering maandag.

Bibliotheken maakten in eerste instantie geen deel uit van de versoepelingen van deze week, maar op aandringen van de Tweede Kamer gaan die ook deze week open. De bibliotheken moeten wel een dagje langer wachten, omdat de procedure voor deze stap later in gang werd gezet.

