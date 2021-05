VS veroordelen 'antisemitische opmerkingen' van president Erdogan

De Verenigde Staten veroordelen recente opmerkingen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over het Israëlische geweld in de Gazastrook.

Erdogan zei maandag dat zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden bloed aan zijn handen heeft omdat hij Israël steunt en noemde Israëli's moordenaars die kinderen van 5 of 6 zes jaar doden.

"Wij vragen president Erdogan en andere Turkse leiders om weg te blijven van opruiende uitspraken, die verder geweld kunnen uitlokken", aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De VS zijn een belangrijke bondgenoot van Israël. Biden heeft verklaard dat Israël "het recht heeft zich te beschermen". Erdogan daarentegen heeft al meerdere keren zijn steun voor de Palestijnen geuit.



In de jongste escalatie van het Israëlische geweld zijn er deze maand al ruim 218 Palestijnse doden gevallen, waaronder 63 kinderen. Meer dan 1.400 anderen zijn gewond geraakt en ruim 50.000 Palestijnen zijn gevlucht voor het Israëlische geweld.

De onrust in Palestina laaide eind april op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten. De Palestijnen kwamen in opstand tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem.



Het Israëlische leger voert sinds 10 mei luchtaanvallen uit in de Gazastrook en laat daarbij een enorm spoor van vernietiging achter. De Gazastrook is het dichtstbevolkte gebied ter wereld met circa twee miljoen mensen op een strook van grofweg 40 kilometer lang en 6 tot 12 kilometer breed.

De Palestijnse bewoners moeten na decennialange onderdrukking plaats maken voor Joodse kolonisten.

