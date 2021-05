Geweld in Gaza houdt aan: weer nachtelijke beschietingen

Het Israëlisch geweld in de Gazastrook ging ook in de nacht van dinsdag op woensdag onverminderd door.

Israël bombardeerde 's nachts ook weer op doelen in de dichtbevolkte Gazastrook. Internationaal groeit ondertussen de druk om tot een wapenstilstand te komen.

De Verenigde Naties zeggen dat zo'n 450 gebouwen in de Gazastrook zijn verwoest of zwaar beschadigd. Het gaat onder meer om ziekenhuizen, woningen en een toren met kantoren van internationale media. Zo'n 52.000 Palestijnen zijn hun huizen ontvlucht. Zij hebben in veel gevallen een veilig heenkomen gezocht in door de VN gerunde scholen.

Het geweld kost ook het leven aan veel Palestijnen. De autoriteiten in de Gazastrook zeggen dat al 217 Palestijnen zijn omgekomen, onder wie tientallen kinderen. In Israël zou het dodental inmiddels op twaalf staan.



Frankrijk liet dinsdagavond weten een wapenstilstand voor te stellen bij de VN-Veiligheidsraad. Daar ging overleg aan vooraf tussen de leiders van Frankrijk, Egypte en Jordanië. "Deze drie landen waren het eens over drie simpele elementen: het schieten moet stoppen, het is tijd voor een wapenstilstand en de VN-Veiligheidsraad moet zich over die kwestie buigen", aldus een officiële verklaring.

Palestijnse bronnen hadden het Israëlische N12-nieuws verteld dat Egypte via "geheime kanalen" al een bestand heeft voorgesteld. De strijd zou donderdagochtend gestaakt moeten worden.

