China woest na oproep Nancy Pelosi tot boycot Olympische Spelen

De Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi heeft tot woede van China aangedrongen op een gedeeltelijke boycot van de Olympische Spelen van 2022.

Wereldleiders moeten volgens haar wegblijven van het sportevenement in Peking vanwege de mensenrechtensituatie in het Aziatische land.

"We kunnen niet doen alsof er niets mis is met het feit dat de Spelen in China worden gehouden", verklaarde voorzitter Pelosi van het Huis van Afgevaardigden volgens de Amerikaanse media. Ze wil dat staatshoofden hun sporters volgend jaar niet gaan toejuichen in Peking omdat "een genocide plaatsvindt terwijl jullie daar in jullie stoelen zitten".

Dergelijke oproepen vallen slecht in China. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat "sommige Amerikanen" leugens en desinformatie verspreiden. "Amerikaanse politici moeten stoppen de Olympische Beweging te gebruiken om smerige politieke spelletjes te spelen."



Washington en Peking liggen met elkaar overhoop over de behandeling van de Oeigoeren-minderheid in China. Leden van de islamitische bevolkingsgroep worden op grote schaal opgesloten in "heropvoedingskampen".

De Amerikaanse autoriteiten en het Nederlandse parlement hebben dat Chinese beleid omschreven als 'genocide'.

