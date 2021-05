Israël: bombarderen Gazastrook kan nog dagenlang aanhouden

Israël onderzoekt volgens een militaire bron wanneer het mogelijk is om een wapenstilstand met verzetsbeweging Hamas af te kondigen.

De anonieme bron zegt dat een staakt-het-vuren mogelijk is, maar dat nog dagen verder bombarderen van de dichtbevolkte Gazastrook ook een optie is. "We bekijken wat het beste moment is voor een wapenstilstand", aldus de bron tegen persbureau AFP.

Israël is bezig met evalueren of de mogelijkheden van verzetsgroep Hamas om Israël aan te vallen genoeg zijn verkleind. "De Hamas-leiding van Gaza moet begrijpen dat de raketaanvallen op Israël niet mogen blijven plaatsvinden", zei de militaire bron.

Het Israëlisch geweld heeft de afgelopen week het leven gekost aan meer dan 219 Palestijnen, waaronder 63 kinderen. In de Gazastrook raakte de infrastructuur ernstig beschadigd door de aanhoudende luchtaanvallen van Israël.



De onrust in Palestina laaide eind april op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten. De Palestijnen kwamen in opstand tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten na decennialange onderdrukking plaats maken voor Joodse kolonisten.

Het Israëlische leger voert sinds 10 mei luchtaanvallen uit in de Gazastrook en laat daarbij een enorm spoor van vernietiging achter. De Gazastrook is het dichtstbevolkte gebied ter wereld met circa twee miljoen mensen op een strook van grofweg 40 kilometer lang en 6 tot 12 kilometer breed.



Strijd niet te winnen

Internationaal groeit de druk om een wapenstilstand te sluiten en ook in Israël vragen commentatoren zich af hoe zinvol het is om de luchtaanvallen voort te zetten. De krant Jerusalem Post schreef dat inmiddels wel duidelijk is dat Israël niet van plan is grondtroepen te sturen om een veel hardere klap uit te delen aan Hamas.



Een conflict is daardoor volgens de krant waarschijnlijk door geen van de strijdende partijen te winnen. Israël zou weliswaar enkele topfiguren hebben uitgeschakeld, maar verzetsgroepen Hamas en Islamitische Jihad zouden nog steeds beschikken over vele duizenden raketten.

Bronnen zeggen tegen de krant dat Israël de afgelopen anderhalve week twee keer heeft geprobeerd om de belangrijke Hamas-commandant Mohammed Deif te doden. Hij kwam in beide gevallen op het laatste moment weg.

Dat lijkt volgens de krant te worden aangevoerd als "reden om door te gaan met de luchtaanvallen".

