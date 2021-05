Spaanse justitie heropent zaak tegen Brahim Ghali

De Spaanse justitie heeft de mensenrechtenzaak tegen Polisario-'president' Ghali heropend, de kwestie is de oorzaak van de diplomatieke crisis tussen Spanje en Marokko.

De rechtbank weigerde echter stappen te ondernemen om te voorkomen dat Ghali het land verlaat.

De Polisario-leider werd eind april door de Spaanse autoriteiten verwelkomd voor behandeling aan een medische aandoening. Ghali wordt echter al jaren door Spanje gezocht voor mensenrechtenschendingen in de Sahara.

Eerder werd al bekend dat Ghali op 1 juni voor de rechtbank moet verschijnen om te reageren op aantijgingen van martelingen. De zaak werd ingediend door een genaturaliseerde Spaanse dissident van het Polisario-Front.



De heropende zaak betreft een klacht die in 2008 werd ingediend door de Sahrawi Association for the Defense of Human Rights, wegens vermeende misdaden tegen de menselijkheid zoals genocide, marteling, moordaanslagen en ontvoeringen, melden gerechtelijke bronnen van persbureau AFP.

Deze misdaden werden gepleegd tegen Sahrawi-dissidenten die hun toevlucht zochten in de Tindouf-kampen, in het westen van Algerije.



Het nieuws over een mogelijke vervolging komt te midden van opgelopen spanningen tussen Rabat en Madrid. Het Spaanse besluit om Ghali te verwelkomen was tegen het zere been van Rabat, die Madrid betichtte van "disloyaliteit" en het najagen van een "selectieve partnerschap" met buurland Marokko.

Volgens buitenlandminister Nasser Bourita heeft Madrid vooraf niets laten weten aan Rabat en moest de Marokkaanse regering het nieuws over de verwelkoming van de gezochte mensenrechtenschender via de pers vernemen.



Volgens Rabat is de opmerkelijke gang van zaken hèt bewijs dat Spanje en Algerije de kwestie geheim wilden houden. Spanje ontkende en beweerde Rabat tijdig te hebben ingelicht en weigerde daarna nog over de kwestie te praten.

Marokko besloot daarop om de controle in de grensgebieden te versoepelen waardoor duizenden migranten de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla bestormden.

