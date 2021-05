VN roept Marokko en Spanje op om rust te bewaren

De diplomatieke crisis tussen Rabat en Madrid is ook de Verenigde Naties (VN) niet ontgaan.

"Het is heel belangrijk dat Marokko en Spanje tot overeenstemming komen om te proberen de situatie te kalmeren", zei de woordvoerder van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Stéphane Dujarric.

De VN-woordvoerder reageerde dinsdag op de beelden van de massale toestroom van migranten die sinds begin deze week de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla bestormen.

Dujarric omschreef de videobeelden als "zeer alarmerend" en maakt zich zorgen over de opgelopen spanningen tussen Spanje en Marokko. "Dit is weer een illustratie, denk ik, van de uitdagingen waarmee we allemaal worden geconfronteerd wanneer we proberen de wereldwijde migratie te beheren op een manier die zowel humaan is als de menselijke waardigheid respecteert", zei Dujarric.



De recente golf aan migranten was volgens waarnemers mogelijk omdat de Marokkaanse grensbewakers plotseling afwezig bleken. Migranten konden zwemmend of lopend naar het Spaanse stuk kust. Marokko zou de bestorming van de enclave oogluikend hebben toegestaan als reactie op de aanwezigheid van Polisario-president Brahim Ghali in Spanje.

Marokko heeft maandag 200 extra agenten ingezet om de grensstreek te beveiligen. De Spaanse regering heeft legereenheden naar Ceuta gestuurd om de enclave te beschermen, die vuren rubberen kogels en traangas af op de mensenmassa.

