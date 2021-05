Spaans gerechtshof: Polisario-leider Ghali is vrij om land te verlaten

Het Spaanse gerechtshof weigert voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de gezochte mensenrechtenschender Brahim Ghali het land verlaat.

Ook zal de rechtbank geen extra toezicht bevelen op Ghali en ook geen forensische arts vragen Ghali te onderzoeken.

Radiostation Cadena Ser meldde eerder dat de gezondheidstoestand van Ghali is gestabiliseerd. Hij bevindt zich niet meer op de intensive care en kan dus in feite het Spaanse grondgebied verlaten.

De magistraat stemde er echter wel mee in om de zaak uit 2008 te heropenen. De Sahrawi Association for the Defense of Human Rights diende in dat jaar een klacht in tegen de Polisario-voorman wegens vermeende misdaden tegen de menselijkheid zoals genocide, marteling, moordaanslagen en ontvoeringen.



Deze misdaden werden gepleegd tegen Sahrawi-dissidenten die hun toevlucht zochten in de Tindouf-kampen, in het westen van Algerije.

Eerder werd al bekend dat Ghali op 1 juni voor de rechtbank moet verschijnen om te reageren op aantijgingen van martelingen. Die zaak werd ingediend door een genaturaliseerde Spaanse dissident van het Polisario-Front.



De Polisario-leider werd eind april door de Spaanse autoriteiten verwelkomd voor behandeling aan een coronabesmetting. Ghali wordt echter al jaren door Spanje gezocht voor mensenrechtenschendingen in de Sahara.

Het Spaanse besluit om Ghali te verwelkomen was tegen het zere been van Rabat, die Madrid betichtte van "disloyaliteit" en het najagen van een "selectieve partnerschap" met buurland Marokko.

