Spanje: € 30 miljoen voor Marokko om migratiestromen te beheren

De Spaanse ministerraad heeft dinsdag ingestemd met het betalen van € 30 miljoen aan Marokko om migratiestromen tegen te gaan.

Het is de tweede toekenning van Spanje aan Marokko nadat in 2019 een bedrag van € 32 miljoen werd overgemaakt als onderdeel van de Europese bijdrage aan de Marokkaanse grensbewaking.

Het geldbedrag is bedoeld voor versterking van patrouilles en maritiem grenstoezicht, onderhoud en reparatie van uitrusting alsook vergoedingen voor veiligheidspersoneel. De stemming over het migratiebudget stond sinds vorige week op de agenda.

De Spaanse nieuwsdienst El Pais meldde eind april dat lidstaten van de Europese Unie op zoek zijn naar manieren om de hulp van Marokko veilig te stellen. Het Noord-Afrikaanse land speelt een belangrijke rol op het gebied van migratiebeheer en helpt Spanje het aantal irreguliere migranten te verminderen.



De EU heeft een budget van € 88 miljard en Marokko wil graag één van de begunstigden van het programma zijn en heeft volgens El Pais hoge financiële verwachtingen. "Rabat eist meer geld en dat het belang van de financiële hulp wordt erkend op de Europese migratieraad, zoals eerder ook is gedaan met Libië en Turkije", citeerde El Pais een document van de Europese Commissie. Het document erkent het belang van Marokko als een belangrijke partner die aanzienlijke inspanningen heeft geleverd bij het beheren van migratiestromen.

De goedkeuring komt toevalligerwijs terwijl Spanje getuige is van één van de grootste migratiecrisis in de geschiedenis van het Zuid-Europese land. Sinds maandag zijn meer dan 7.000 migranten in de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla aangekomen. De regering heeft legereenheden naar Ceuta gestuurd om de enclave te beschermen.



Ceuta en Melilla zijn de enige twee landsgrenzen tussen Afrika en de Europese Unie. De enclaves zijn afgerasterd, maar eromheen bivakkeren talrijke migranten die proberen daar Spanje en de EU binnen te dringen zonder de Middellandse Zee over te hoeven steken.

Ongeveer 1500 migranten zijn al teruggebracht naar Marokkaanse grondgebied. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft dinsdag beklemtoond dat Spanje de "integriteit van Ceuta tegen alle gevaren blijft beschermen".



De recente golf aan migranten was volgens waarnemers mogelijk omdat de Marokkaanse grensbewakers plotseling afwezig bleken. Migranten konden zwemmend of lopend naar het Spaanse stuk kust. Marokko zou de bestorming van de enclave oogluikend hebben toegestaan als reactie op de aanwezigheid van Ghali in Spanje.

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita haalde onlangs met felle woorden uit naar zijn Spaanse ambtgenote Arancha Gonzalez Laya en betichtte de noorderburen van "disloyaliteit". De betrekkingen tussen de twee landen moeten volgens Bourita niet worden beschouwd als "een selectieve relatie".



"Wanneer het gaat om samenzwering met Algerije en de Polisario laat Spanje het afweten, maar als gaat over immigratie of terrorisme zijn we weer belangrijk.", zei Bourita.

Hij onderstreepte dat Marokko weigert "de politieagent van de Europese Unie" te zijn op het gebied van migratiekwesties.

