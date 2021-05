Marokko roept ambassadeur in Madrid terug voor overleg

Rabat heeft dinsdag de Marokkaanse ambassadeur in Spanje, Karima Benyaich, teruggeroepen voor overleg.

Benyaich keerde terug naar Marokko vlak na een ontmoeting met de Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya. De twee bewindsvrouwen spraken over de grensbestormingen in de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla

Spanje is momenteel getuige van één van de grootste migratiecrisis in de geschiedenis van het Zuid-Europese land. Sinds maandag zijn meer dan 7.000 migranten in de Spaanse enclaves aangekomen.

Voorafgaand aan het gesprek met Gonzalez Laya zei Benyaich in een verklaring aan nieuwsdienst Europa Press dat "acties van landen gevolgen hebben die moeten worden getolereerd", daarmee verwijzend naar de Spaanse verwelkoming van de gezochte mensenrechtenschender en separatistenleider Brahim Ghali.



Benyaich omschreef het besluit van Madrid als "onaanvaardbaar gedrag" en voegde eraan toe dat relaties tussen naburige en bevriende landen gebaseerd moeten zijn op "wederzijds vertrouwen".

De recente golf aan migranten was volgens waarnemers mogelijk omdat de Marokkaanse grensbewakers plotseling afwezig bleken. Migranten konden zwemmend of lopend naar het Spaanse stuk kust. Marokko zou de bestorming van de enclave oogluikend hebben toegestaan als reactie op de aanwezigheid van Ghali in Spanje.



In een officiële verklaring beschreef premier Pedro Sánchez de grensbestormingen als een "ernstige crisis voor Spanje en Europa" en beklemtoonde dat Spanje de "integriteit van Ceuta tegen alle gevaren blijft beschermen". Madrid heeft legereenheden naar Ceuta gestuurd om de enclave te beschermen.

De Spaanse regeringsleider kondigde aan later op de dag naar Ceuta en Melilla te reizen om solidariteit te betuigen met zijn burgers. Hij zei dat Marokko een vriendelijk land is en hij hoopt dat de nauwe banden tussen de twee landen zullen zegevieren.

De Marokkaanse regering heeft formeel niet nog gereageerd op de massale grensbestormingen.

© MAROKKO.NL 2021