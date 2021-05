Kamer wil ook gratis PCR-coronatest voor reizigers

De Tweede Kamer wil dat Nederlandse vakantiegangers die deze zomer naar het buitenland willen gaan en nog niet ingeënt zijn een gratis PCR-coronatest kunnen krijgen.

Maar het demissionaire kabinet van premier Mark Rutte voelt daar tot dusver niet voor.

"Als Europa in de zomer veilig opengaat mag er geen tweedeling ontstaan. Een gezin met drie kinderen dat nog niet gevaccineerd is wordt dan op grote kosten gejaagd. Dat is oneerlijk en onjuist, daarom moeten de vereiste PCR-testen gratis verstrekt worden", aldus Sjoerd Sjoerdsma (D66).

Tom van der Lee van GroenLinks vindt het standpunt van het kabinet "onbegrijpelijk" en "onaanvaardbaar", zei hij in een debat met premier Mark Rutte over de komende EU-top. Als er geen gratis test komt, zijn de jongeren volgens Van der Lee de pineut en kunnen ze niet op vakantie naar het buitenland.



Coronacertificaat

Andere partijen die een gratis test willen zijn in elk geval CDA, SP, Volt, ChristenUnie, PvdA en DENK. In andere EU-landen worden wel gratis PCR-testen aangeboden aan reizigers deze zomer. Volgens Sjoerdsma kan het kabinet het geld voor de testen betalen uit het Europees coronaherstelfonds.

Vanaf 21 juni moeten reizigers in EU-landen een coronacertificaat laten zien waarmee zij kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt, negatief getest of antistoffen hebben door een eerdere besmetting. Het kabinet hoopt dat rond 1 juli in Nederland iedereen boven 18 jaar die dat wil is gevaccineerd.



Kosten PCR-test

Coronaminister Hugo de Jonge zei eerder het onwenselijk te vinden dat de belastingbetaler aan iemands vakantie meebetaalt. Hij denkt ook dat de prijs voor een PCR-test nog zal dalen. De kosten van een coronatest bij een commercieel bedrijf liggen nu tussen de 89 euro en 140 euro.

Premier Rutte zei in het debat woensdag dat het kabinet zich nog moet beraden over de gratis PCR-testen voor vakantiegangers. Minister De Jonge zou daarover over twee weken meer duidelijkheid geven.



© MAROKKO.NL 2021