Rabat verbiedt grote landelijke pro-Palestina demonstratie

De autoriteiten in de regio Rabat-Salé-Kénitra hebben alle bijeenkomsten op de openbare weg verboden.

Dat meldt de provincie woensdag nadat meerdere aankondigingen over een grote protestmars voor aanstaande zondag rondgingen op sociale netwerken.

De autoriteiten benadrukken het belang van het naleven van de coronamaatregelen en geven aan dat ordediensten streng zullen handhaven op eventuele schendingen van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus.

Afgelopen weekend werden in meerdere regio's in Marokko sit-ins en solidariteitsmarsen gehouden ter ondersteuning van Palestijnen die door het Israëlische leger in de Gazastrook worden gebombardeerd. De bijeenkomsten werden oogluikend toegestaan nadat eerdere pro-Palestina bijeenkomsten werden ontbonden.



Tijdens de bijeenkomsten werd de Israëlische agressie veroordeelt maar werd ook opgeroepen tot een hardere veroordeling vanuit de regering voor het Israëlische geweld. De regering wordt bekritiseerd wegens de recente verzoening met Israël.

Sinds de escalatie van het Israëlische geweld in de bezette Palestijnse gebieden staan de normaliseringsovereenkomsten onder een vergrootglas.



De onrust in Palestina laaide eind april op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten.

De Palestijnen kwamen in opstand tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten na decennialange onderdrukking plaats maken voor Joodse kolonisten.

© MAROKKO.NL 2021