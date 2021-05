Chaos in Fnideq: gewonden na opstootjes tussen migrantkandidaten en politie (video)

In het Noord-Marokkaanse Fnideq liep het woensdagavond uit op een confrontatie tussen orediensten en grote groep jonge migrant-kandidaten.

De groepen jongeren hield zich op bij de grensovergang met Ceuta en begonnen met stenen te gooien naar ordetroepen die de grensovergang kwamen ruimen.

De politie slaagde er niet in de groep relschoppers uit elkaar te drijven en moest terugtrekken toen de groep een opmars maakte en agenten bekogelden met stenen. Het geweld verspreidde zich daardoor naar andere delen van de stad.

Bij de confrontaties raakten meerdere jongeren gewond. Een jonge demonstrant werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht nadat hij werd overreden door een politievoertuig dat probeerde te vluchten voor de stenenregen. Meerdere agenten raakten gewond.



Het is al dagenlang onrustig in Fnideq doordat veel jongeren de grensovergang met Ceuta proberen over te stekken. Migranten konden zwemmend of lopend naar het Spaanse stuk kust. Sinds maandag slaagden meer dan 8.000 mensen er in de Spaanse enclave te bereiken. Daarvan zijn inmiddels meer dan 2.700 teruggestuurd naar Marokko.

De recente golf aan migranten was volgens waarnemers mogelijk omdat de Marokkaanse grensbewakers plotseling afwezig bleken. Marokko zou de bestorming van de Spaanse enclave oogluikend hebben toegestaan als reactie op de aanwezigheid van Polisario-president Brahim Ghali in Spanje.

Marokko heeft maandag 200 extra agenten ingezet om de grensstreek te beveiligen. De Spaanse regering heeft legereenheden naar Ceuta gestuurd om de enclave te beschermen, die vuren rubberen kogels en traangas af op de mensenmassa.

© MAROKKO.NL 2021