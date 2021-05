40 huizen Haagse Schilderswijk tijdelijk onbewoonbaar na brand

De brand die sinds donderdagnacht in een woonblok in de Haagse Schilderswijk woedde, is inmiddels onder controle.

Zo'n 40 woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar. De brandweer is nog wel bezig met de "laatste nabluswerkzaamheden", volgens een woordvoerder.

Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. Volgens de brandweerwoordvoerder worden er momenteel ongeveer 50 mensen opgevangen bij een locatie in de buurt. De gemeente is op zoek naar een opvanglocatie waar de inwoners van de getroffen woningen kunnen overnachten. Hoeveel mensen dat precies zijn is onduidelijk.

De politie zoekt naar getuigen van de brand om zo achter de oorzaak te komen. Brandstichting is een mogelijk scenario, "maar de brand kan ook ontstaan zijn door bijvoorbeeld een technische reden", laat een woordvoerder van de politie weten.



Moskee Al Fath

De brandweer kreeg rond 03.00 uur melding van een brand in een woning, maar eenmaal ter plaatse bleek dat het vuur zich over meerdere woningen had verspreid. 's Ochtends is het overgeslagen naar de moskee Al Fath.

"Dit voelt heel slecht", zegt een bestuurder van de moskee tegen Omroep West. "Je ziet je eigen moskee in de brand staan. Ik ben hier al vanaf vier uur en je kan niks doen. Ik denk dat er niks meer te redden valt."



Donderdagochtend was het vuur nog altijd niet onder controle. Pas rond 12.30 uur kon de brandweer het sein 'brandmeester' geven. Er vinden nog wel nabluswerkzaamheden plaats.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen (VVD) was in de nacht bij de brand aanwezig, waar hij met enkele bewoners sprak. "Veel mensen die nu uit huis zijn, verkeren in onzekerheid en zijn geschokt", zegt hij in een reactie.

"De beelden van deze grote brand midden in een woonwijk zijn verschrikkelijk."

