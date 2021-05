WHO: goedgekeurde coronavaccins werken tegen alle varianten

De coronavaccins die tot dusver goedgekeurd zijn, werken goed tegen alle bekende varianten van het coronavirus, waaronder ook de variant die momenteel veel rondgaat in India.

Dat zegt een van de directeuren van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties.

"Alle varianten van het coronavirus die tot nu toe zijn opgedoken reageren op beschikbare, goedgekeurde vaccins", zegt Hans Kluge. De Belgische arts zit namens Europa in het bestuur van de WHO en volgt de uitbraak daar op de voet.

Het aantal nieuwe coronagevallen in Europa is in de afgelopen maand met 60 procent gedaald, aldus Kluge. "Maar deze vooruitgang is kwetsbaar. We zijn eerder in deze situatie geweest. Laten we niet dezelfde fouten maken als vorig jaar. Daardoor kon het coronavirus weer de kop opsteken en kregen het zorgstelsel, de gemeenschap en de economie de volle laag. We zijn door schade en schande wijs geworden. We gaan nu de goede kant op, maar we moeten goed blijven letten op het virus dat in Europa 1,2 miljoen levens heeft geëist. Dat staat gelijk aan de volledige bevolking van Brussel."



De Indiase variant is inmiddels vastgesteld in minstens 26 Europese landen, "van Oostenrijk tot Griekenland en van Israël tot Kirgizië". De meeste gevallen zijn terug te voeren op internationale reizen, zegt Kluge, maar ook binnen Europa steken mensen elkaar aan met die variant. Ook in Nederland is de Indiase variant gevonden.

In meerdere landen zijn nog brandhaarden van het coronavirus, die snel kunnen oplaaien en nieuwe golven kunnen veroorzaken, waarschuwt Kluge. Volgens de WHO-bestuurder is het aantal positieve tests nog hoog in acht Europese landen. Daar werden in een week tijd meer dan 150 op de 100.000 mensen positief getest.



Kluge noemde geen namen van landen, maar Nederland zit boven die grens. In ons land zijn in de afgelopen zeven dagen ongeveer 200 op de 100.000 inwoners positief getest. Kluge: "De pandemie is nog niet voorbij. In de komende maanden kunnen meer vervoer, meer fysieke contacten en meer bijeenkomsten leiden tot meer besmettingen in Europa. Als sociale maatregelen worden versoepeld, zoals de meeste landen nu doen, moeten de inspanningen op het gebied van testen, afzondering, contactonderzoek en vaccineren worden verdubbeld om de uitbraak onder controle te houden. Nul risico bestaat niet."

In Europa heeft minder dan een kwart van de bevolking een eerste prik gehad. Ongeveer 11 procent heeft alle benodigde prikken gehad. Bij de meeste vaccins gaat dat om twee doses. "De meesten van ons kunnen het virus nog steeds oplopen en zijn nog niet gevaccineerd. Vanwege de aanhoudende dreiging moeten we voorzichtig zijn, we moeten goed nadenken over reizen naar andere landen en er misschien van afzien. Vaccins zijn misschien het licht aan het einde van de tunnel, maar we moeten niet verblind raken door dat licht."

