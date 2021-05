'Bestand tussen Israël en Hamas in de komende dagen', intussen gaan Israëlische luchtaanvallen door

Israël en Hamas worden het waarschijnlijk in de komende twee dagen eens over een wapenstilstand.

Dat zeggen bronnen bij de beide partijen tegen internationale media.

Bij zo'n bestand zou eerst een einde komen aan de Israëlische bombardementen in de Gazastrook, zeggen een hoge Israëlische functionaris en andere ingewijden tegen de Amerikaanse krant The New York Times. Ook stopt Israël met pogingen om topfiguren van de verzetsbeweging Hamas te vermoorden. Dat moet de raketbeschietingen op Israël stoppen.

Israël eist op zijn beurt dat Hamas stopt met het graven van tunnels richting Israël die gebruikt kunnen worden om aanvallen mee uit te voeren. De Israëliërs verlangen verder dat er een einde komt aan protesten aan de grens van de Gazastrook en Israël.



De protesten waren grotendeels de aanleiding van de Israëlische agressie. Palestijnen kwamen in opstand tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten na decennialange onderdrukking plaats maken voor Joodse kolonisten.

Wederzijdse overeenkomst

Op een later moment zouden ook doden en gevangenen kunnen worden uitgewisseld. Israël zou ook bereid zijn om weer goederen toe te laten tot de Gazastrook, een verarmde Palestijnse enclave aan de kust en de grootste openluchtgevangnies ter wereld. De Israëlische regering heeft publiekelijk overigens nog niet toegegeven dat ze om de tafel zit met Hamas.



Een Hamas-functionaris toonde zich optimistisch over de uitkomst van de onderhandelingen. "Ik denk dat de huidige inspanningen rond een wapenstilstand een succes zullen worden", zei Moussa Abu Marzouk bij de Libanese televisiezender al-Mayadeen. "Ik verwacht binnen twee dagen een bestand op basis van een wederzijdse overeenkomst."

Israël zou bij onderhandelingen onder meer worden vertegenwoordigd door Meir Ben-Shabbat, de nationale veiligheidsadviseur. Die heeft naar verluidt een hechte relatie met premier Benjamin Netanyahu. Twee prominente Hamas-onderhandelaars, onder wie commandant Marwan Issa, hebben volgens de Amerikaanse krant nauwe banden met de Egyptische inlichtingendienst. Egypte speelt een coördinerende rol tijdens de onderhandelingen.



Israël gaat intussen door met moorden

Hamas en Israël hebben in het verleden ook al wapenstilstanden gesloten. Toen liepen onderhandelingen soms vertraging op doordat Israël liever doorgaat met aanvallen en omdat sommige belangrijke Hamas-functionarissen slecht bereikbaar zijn. De verzetsleden zouden vrezen dat ze worden vermoord door Israël en zitten vaak ondergedoken. Ze gebruiken dan ook geen elektronische apparaten.

De Israëlische bombardementen gaan tijdens het overleg wel door en hebben inmiddels het leven gekost aan bijna 230 Palestijnen, waaronder 65 kinderen. De Israëlische politie zegt dat in Israël twaalf mensen zijn omgekomen door raketbeschietingen vanuit de Gazastrook.



Internationaal groeit de druk om tot een wapenstilstand te komen, ook vanuit de Verenigde Staten. Die worden gezien als de belangrijkste buitenlandse bondgenoot van Israël.

De Amerikaanse president Joe Biden maakte Netanyahu woensdag duidelijk "aanzienlijke de-escalatie" te verwachten zodat kan worden toegewerkt naar een bestand.

