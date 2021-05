Stembusgang aanhang Assad zorgt voor onrust in Beiroet

Woedende menigtes hebben zich in Libanon gekeerd tegen aanhangers van de Syrische president Bashar al-Assad.

Die waren met bussen en auto's onderweg naar de Syrische ambassade in Beiroet om te stemmen voor de presidentsverkiezingen in hun thuisland.

De Syriërs hadden foto's van de omstreden leider meegenomen en zwaaiden met Syrische vlaggen. Ook klonk pro-Assad-muziek uit speakers. Dat leidde volgens Libanese media tot onrust op straat. Daar zouden mannen voertuigen tot stoppen hebben gedwongen om vlaggen af te pakken en foto's van Assad te verscheuren. Veiligheidstroepen rukten uit om verdere escalatie te voorkomen.

"Ze mogen gaan stemmen en dan weer vertrekken, maar het is niet goed dat ze de Syrische vlag hier tonen", zei een betoger, die anoniem wilde blijven. "Dat is een provocatie."



Grote economische problemen

In Libanon bevinden zich naar schatting ruim een miljoen Syriërs. Het gaat in veel gevallen om mensen die zijn gevlucht voor de burgeroorlog in hun thuisland. Daar hebben de troepen van Assad inmiddels weer de controle over grote delen van het land. Syrië kampt nog wel met grote economische problemen, maar dat staat de herverkiezing van de leider naar verwachting niet in de weg.

De verkiezing wordt in Syrië gehouden op 26 mei. Syriërs in het buitenland mochten donderdag alvast naar de stembus. Het Syrische staatspersbureau SANA bericht dat Syriërs in landen als Bahrein, Koeweit, Oman, Irak, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten kwamen stemmen bij ambassades.



IJzeren vuist

De familie Assad heerst al tientallen jaren met ijzeren vuist over Syrië. Bashar volgde in 2000 zijn vader Hafez op. Om de paar jaar worden verkiezingen gehouden, maar die worden door critici gezien als een schijnvertoning. Toen burgers in 2011 demonstreerden voor meer democratie, drukten de autoriteiten dat met geweld de kop in. De protesten en de bemoeienis van de Verenigde Staten en Israël leidden uiteindelijk tot de burgeroorlog van de afgelopen jaren.

Syrië stuurde in de jaren 70 ook troepen naar buurland Libanon toen daar een burgeroorlog gaande was. Aan die militaire aanwezigheid kwam pas in 2005 een einde. Assad kreeg de afgelopen jaren militaire steun van de machtige Libanese sjiïtische Hezbollah-beweging, die evenals Assads regime in Damascus nauwe banden heeft met Iran.

© ANP/Marokko.nl 2021