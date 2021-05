Voormalige president van Catalonië: Ceuta en Melilla zijn niet Spaans (video)

De voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont heeft in Spanje voor ophef gezorgd door op te roepen tot een dialoog over de status van de twee Spaanse enclaves.

Ceuta en Melilla zijn twee Afrikaanse steden die alleen deel uitmaken van de Europese Unie door erfenis van een koloniaal verleden, zei Puigdemont.

Spanje nam in 1956 de controle over Ceuta en Melilla over nadat Portugal haar 541-jaren durende kolonisatie had beëindigd. Het voortbestaan van de enclaves werd volgens Puigdemont ingegeven door de wens van Europeanen om bezittingen buiten Europa te hebben.

Volgens Puigdemont heeft Marokko het recht om de soevereiniteitskwestie aan de orde te stellen en is het broodnodig om een ​​dialoogtafel te creëren om het conflict op te lossen. De Spaanse oud-politicus en journalist is van mening dat de gesprekken zullen leiden tot een oplossing van de meningsverschillen tussen de twee buurlanden.



Migratiecrisis

De reeks tweets van Puigdemont komen enkele dagen nadat zo'n 8.000 migranten Ceuta en Melilla overspoelden. De onenigheid tussen de twee landen begon echter al lang vóór de crisis in Ceuta.

Door de wrijvingen zou Marokko de recente bestormingen van de Spaanse enclaves oogluikend hebben toegestaan nadat de regering van Pedro Sánchez besloot de gezochte separatistenleider en mensenrechtenschender Brahim Ghali met open armen te ontvangen.



De opname van Ghali in een Spaans ziekenhuis is voor Rabat onaanvaardbaarder door de ontdekking dat Spanje in het geheim samenwerkte met Algerije, de hoofdsponsor van het Polisario-Front en de belangrijkste uitdager van de territoriale integriteit van Marokko.

Europese Unie

In een andere tweet richtte Puigdemont zich tot ook de Europese Unie (EU). Hij riep de EU op zich niet te laten leiden door het opruiende en ijverige nationalisme dat in sommige Spaanse regio's heerst. "Ik hoop dat de EU niet wordt gedreven door de Spaanse nationalistische opflakkering", zei Puigdemont op Twitter.



De tweet van Puigdemont komt ook na de toezegging van € 30 miljoen euro van de Spaanse regering om Marokko financieel tegemoet te komen in de kosten die gemoeid zijn bij inspanningen om irreguliere migratie tegen te gaan. Het Noord-Afrikaanse land speelt een belangrijke rol op het gebied van migratiebeheer en helpt Spanje het aantal irreguliere migranten te verminderen.

Het geldbedrag is bedoeld voor versterking van patrouilles en maritiem grenstoezicht, onderhoud en reparatie van uitrusting alsook vergoedingen voor veiligheidspersoneel. De stemming over het migratiebudget stond sinds vorige week op de agenda, nog vóórdat de migratiecrisis begin deze week een hoogtepunt bereikte.



#Free_Ceuta_Melilla

Door de recente grensbestormingen staat de soevereiniteit van de twee enclaves weer volop in de schijnwerpers. In de nasleep van de aankomst van migranten in Ceuta zijn veel Marokkanen begonnen met het gebruiken van hashtags om de aandacht te vestigen op de historische legitimiteit van Marokko over de twee Spaanse enclaves.

Met hashtags als #Ceuta_and_Melilla_Moroccans of #Free_Ceuta_Melilla hebben veel Marokkanen sociale netwerken gebruikt om kritiek te uiten op de Spaanse bezetting van twee (historisch en geografisch gezien) Marokkaanse steden.



De kwestie leidde eind vorig jaar nog tot spanningen tussen de twee landen nadat de Marokkaanse regeringsleider Saad Eddine El Othmani de Spaanse soevereiniteit over Ceuta en Melilla betwistte. Premier El Othmani deed de gewraakte uitspraken tijdens een interview met een Egyptische nieuwszender. "Ceuta en Melilla is een kwestie die moet worden aangeroerd", had El Othmani gezegd. "De kwestie staat al sinds vijf of zes eeuwen open, maar op een dag zal die aan bod kunnen komen."

Spanje riep daarop de Marokkaanse ambassadeur in Madrid Karima Benyaich op het matje.



"Economische wurging"

Spanje beticht Marokko er van de twee enclaves economisch te wurgen. De grensovergang Melilla is al bijna drie jaar gesloten en eind 2019 werden extra beperkingen opgelegd aan de grensovergang Tarajal II-poort naar Ceuta.

De totale sluiting van de grens als onderdeel van de coronamaatregelen heeft de werkgelegenheid aan beide kanten van de grens verder verzwakt. De handel in Ceuta heeft sinds het begin van de coronapandemie een daling gezien van 50%.



Rabat zet momenteel maximaal in op de komst van een nieuwe economische handelszone die de strijd aan moet gaan met de illegale smokkel vanuit de Spaanse enclaves. Een 90 hectare tellende handelszonde zal naar verwachting in de zomer van 2021 in Fnideq worden ingehuldigd.

Ook Spaanse bewoners in Ceuta zijn de onenigheden tussen Rabat en Madrid zat en verwijten Sanchez van de escalatie van het conflict. Bij zijn recente aankomst in de enclave werd hij verwelkomd door een woedende menigte en een scheldkanonnade.

Los van de soevereiniteitskwesties van beide landen (Maritieme wateren nabij de Canarische Eilanden, de Marokkaanse Sahara, Ceuta en Melilla) botert het al een tijd niet helemaal tussen Marokko en Spanje. De Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse Sahara leidde eind vorig jaar tot geruchten over een mogelijke verhuizing van de Amerikaanse legerbasis vanuit het Spaanse Cadiz naar de Marokkaanse Sahara.

De Spanjaarden zijn daarnaast niet blij met de groei van het Marokkaanse wapenarsenaal en hebben zich meermaals verzet tegen de Amerikaanse verkoop van wapens aan Marokko.

Ook de economische gevolgen van de Brexit voor beide landen en de daaruit voortvloeiende irritaties bij Spaanse boeren en ondernemers zorgden voor spanningen. De Spanjaarden proberen tevergeefs de EU zover te krijgen de landbouwregeling met Marokko te herzien.

