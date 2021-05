'Coronavirus treft Amsterdammers met migratieachtergrond zwaarder'

Amsterdammers met een migratieachtergrond worden onevenredig zwaar getroffen door het coronavirus.

Dat meldt de gemeente op basis van het onderzoek 'Covid-19 en etniciteit' van de GGD Amsterdam, Amsterdam UMC en expertisecentrum Pharos.

Het onderzoek bevestigt eerdere verwachtingen van het CBS naar aanleiding van onevenredigheden in coronasterfte tijdens de eerste coronagolf begin vorig jaar. Er vielen minder coronadoden onder migranten, maar dat kwam omdat de eerste golf begon in Oost-Brabant en Noord-Limburg, waar in verhouding minder migranten wonen dan bijvoorbeeld in de grote steden, daardoor vielen de meeste doden onder inwoners met een Nederlandse achtergrond.

Uit het onderzoek komt nu naar voren dat Amsterdammers met een migratieachtergrond vaker opgenomen worden in het ziekenhuis met Covid-19 dan Amsterdammers met een Nederlandse achtergrond. Ze maakten twee tot vier keer vaker een infectie door en het sterftecijfer was bijna 1,5 keer hoger.



Verklaringen daarvoor kunnen volgens de onderzoekers slechtere woon- en werkomstandigheden zijn, vaker voorkomende onderliggende aandoeningen als diabetes en overgewicht, en taboe over en angst voor het hebben van een infectie.

Maar ook een informatieachterstand door een taalbarrière kan van invloed zijn op de intentie wel of niet te testen op corona of te laten vaccineren tegen het virus.



Gerichte voorlichting

"Voor Amsterdammers met een migratieachtergrond wordt al ingezet op gerichte voorlichting. Maar de resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat er voor deze doelgroepen meer nodig is", zegt wethouder Simone Kukenheim (zorg).



De GGD wil met extra voorlichtingsbijeenkomsten en meertalige spreekuren zoveel mogelijk barrières wegnemen. Verder organiseert de GGD onder meer coronacolleges op middelbare scholen in kwetsbare wijken en komt er extra voorlichtingsmateriaal in verschillende talen beschikbaar om te verspreiden via (online)netwerken, huisartsen, apotheken en stadsdelen.

Naast deze extra voorlichtingsacties om Amsterdammers met een migratieachtergrond te bereiken is de GGD Amsterdam deze week begonnen met een vaccinatiecampagne voor alle inwoners van de hoofdstad.

© ANP/CBS/Marokko.nl 2021