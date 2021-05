Israëlisch kabinet komt bijeen om over bestand te praten, maar hebben geen haast

Het Israëlische kabinet vergadert donderdagavond vanaf 18.00 uur (onze tijd) over de vraag of er snel een wapenstilstand moet komen.

Volgens Israëlische media zijn er sinds het begin van de nacht van woensdag op donderdag nauwelijks nog projectielen op het land afgevuurd vanuit de Gazastrook. Wel zijn de Israëlische aanvallen op de Gazastrook nog steeds gaande.

Er kan mogelijk een wapenstilstand worden geregeld die al bij het aanbreken van vrijdag of op een ander tijdstip van die dag van kracht zou worden. Israëlische bewindslieden hebben echter gesuggereerd dat ze geen haast hebben, maar de internationale druk wordt steeds groter.

Een topman van de verzetsbeweging Hamas zei woensdagavond al dat "bemiddeling kan werken" en dat "als zij stoppen op Gaza te schieten stoppen wij met schieten op Tel Aviv". De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een telefoongesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu woensdag aangedrongen op "het verminderen van het geweld om in de richting van een bestand te gaan". De beschietingen duren inmiddels tien dagen.



De jongste strijd is losgebarsten naar aanleiding van een nieuwe verdrijving van Arabieren uit Palestijnse gebieden. Palestijnse gezinnen moeten na jarenlange onderdrukking en Israëlische pesterijen hun huizen uit in de Arabische wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem. Hun woningen worden dan zoals vaak in de bezette gebieden bezit van Joodse kolonisten.

De Palestijnen kwamen in opstand tegen de geplande uitzetting en Israël bestormde daarop meermaals de Al-Aqsa-moskee, zoals Israël wel vaker doet als de Palestijnen in opstand komen. Het bezettingsleger vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.



Het Israëlische bezettingsleger bombardeert burgerdoelen, waaronder flatgebouwen en scholen. Zo werd zaterdag doelbewust het gebouw getroffen met daarin kantoren van internationale media, waaronder persbureau Associated Press (AP) en nieuwszender al-Jazeera.

In de Gazastrook zijn zeker 230 Palestijnen gedood, waaronder 65 kinderen, als gevolg van de inmiddels 11-dagen durende Israëlische bombardementen.

