Marokko: versoepelingen coronamaatregelen op komst

Marokko is bezig met voorbereidingen om de maatregelen tegen het coronavirus te versoepelen.

Dat meldt de Marokkaanse pers vandaag aan de hand van verklaringen van regeringsbronnen.

De versoepelingen zullen worden doorgevoerd op basis van aanbevelingen van het wetenschappelijk comité dat belast is met het beheer en toezicht op de epidemiologische situatie in het land.

Zo zal binnenkort de avondklok pas ingaan om 23.00 uur in plaats van de huidige 20.00 uur, daardoor kan ook de noodlijdende horeca in het hele land langer open blijven.



Ook wordt het verbod op interstedelijk verkeer opgeheven en is straks niet langer meer toestemming nodig om tussen verschillende regio's te reizen.

De openstelling van landsgrenzen wordt momenteel nog onderzocht. Het is onduidelijk of het huidige vliegverbod, dat tot 10 juni duurt, zal worden verlengd.



In Marokko heerst momenteel veel onduidelijkheid over de coronamaatregelen. Vooral de avondklok is omstreden. De aanvang van het uitgaansverbod werd vòòr aanvang van de vastenmaand Ramadan vervroegd maar is daarna niet meer versoepeld.

Door het lage aantal dagelijkse coronabesmettingen is ook weinig draagkracht en begrip voor de relatief strenge voorschriften. Het gemiddelde aantal dagelijkse coronadoden is al weken lager dan vijf, en ook het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen is al weken niet hoger dan 500. Het reproductiegetal is sinds eind april lager dan 1, en sinds twee weken zelfs teruggelopen naar 0,7.

