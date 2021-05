Spaanse defensieminister: 'Marokko mag ons niet bespelen, wij accepteren geen chantage'

De Spaanse minister van Defensie Margarita Robles Fernández heeft vandaag hard uitgehaald naar Rabat en de regering beticht van afpersing.

"Het is een aanval op de Spaanse grenzen en de grenzen van de Europese Unie, en dit is onaanvaardbaar volgens het internationaal recht", zei Robles Fernández in een radio-interview in Spanje, eraan toevoegend dat Rabat minderjarigen "uitbuit".

Robles Fernández reageert daarmee op de massale bestorming van de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. De defensieminister waarschuwde Marokko dat haar regering "geen chantage zal accepteren". Ook is de Spaanse bodem "niet onderhandelbaar, noch het onderwerp van enig spel". Haar land zal "alle nodige middelen" gebruiken om de landsgrenzen te bewaken.

De opmerkingen van Robles Fernández komen te midden van opgelopen spanningen tussen Madrid en Rabat. Door de wrijvingen zou Marokko de recente bestormingen van de Spaanse enclaves oogluikend hebben toegestaan nadat de regering van Pedro Sánchez besloot de gezochte separatistenleider en mensenrechtenschender Brahim Ghali met open armen te ontvangen.



De aanwezigheid van Ghali in Spanje is tegen het zere been van Rabat, die Madrid daarop betichtte van "disloyaliteit" en het najagen van een "selectieve partnerschap". Volgens Rabat probeerde de regering van Pedro Sánchez de aanwezigheid van de separatistenleider in Spanje geheim te houden. Ghali kwam het land binnen met een andere identiteit, en gebruikte daarbij een Algerijns diplomatiek paspoort.

Spanje ontkende en beweerde Rabat tijdig te hebben ingelicht. Toen de Spaanse buitenlandminister Arancha Gonzalez Laya de tijd kreeg de zaak te verduidelijken weigerde ze nog verder over de kwestie te praten.

Robles Fernández beschuldigt Marokko er nu van het internationaal recht te schenden door burgers, met name minderjarigen, "aan te sporen" de grenzen te bestormen. "De grens omvat Spanje en de Europese Unie", zei de defensieminister in een poging de Europese Unie te betrekken in het conflict tussen de twee buurlanden.



De defensieminister beweert ook de "chantagepraktijken" van Rabat niet te begrijpen, omdat deze "hun doel niet zullen bereiken". Ze verdedigde daarbij het besluit van haar collega Gonzalez Laya om de leider van het Polisario-Front te ontvangen, want "humanitair" en "internationaal recht." Ze gaat daarbij compleet voorbij aan de rechten van de slachtoffers van Ghali en negeert daarbij tevens het bestaan van een aanhoudingsbevel voor de mensenrechtenschender.

De vijandige verklaringen van Robles Fernández zijn opmerkelijk, haar collega van Buitenlands Zaken doet er alles aan om het conflict te de-escaleren en riep collega's eerder vandaag op om Marokko niet verder te provoceren.

© MAROKKO.NL 2021