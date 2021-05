Israël staakt bombardementen Gazastrook

Israël stopt met het bombarderen van Palestijnen in de Gazastrook.

Dat hebben premier Benjamin Netanyahu en zijn veiligheidschefs donderdagavond volgens Israëlische media besloten na elf dagen van luchtaanvallen op de Gazastrook.

Verzetsbeweging Hamas, dat de Gazastrook bestuurt, laat de wapens naar verwachting ook zwijgen. Egypte, dat in nauw contact staat met de verzetsbeweging Hamas, kan volgens bronnen garanderen dat er geen raketten meer worden afgevuurd vanuit de Gazastrook.

In de kleine strook land met 2 miljoen inwoners zijn in tien dagen van beschietingen en bombardementen meer dan 230 Palestijnse doden (waaronder 65 kinderen) en 1500 gewonden gevallen. Meer dan 50.000 Palestijnen zijn op de vlucht geslagen voor het Israëlische terreur.



De aanleiding voor de recente vijandelijkheden was de dreigende uitzetting van Palestijnse huishoudens uit hun huizen in de Arabische wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem. Hun woningen zouden dan zoals vaker in de bezette gebieden in bezit komen van Joodse kolonisten.

De Palestijnen kwamen in opstand tegen de geplande uitzetting en Israël bestormde daarop meermaals de Al-Aqsa-moskee, zoals Israël wel vaker doet als de Palestijnen in opstand komen. Het bezettingsleger vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.



Het Israëlische bezettingsleger bombardeerde burgerdoelen, waaronder flatgebouwen en scholen. Zo werd vorige week doelbewust het gebouw getroffen met daarin kantoren van internationale media, waaronder persbureau Associated Press (AP) en nieuwszender al-Jazeera.

Ook het gebouw van het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid, meerdere ziekenhuizen en de Qatarese Rode Halve Maan werden niet gespaard.

