Na vaccinatie minder bereidheid om coronaregels na te leven

De animo van mensen om zich te laten vaccineren blijft groot.

Wel is een deel van hen na vaccinatie minder bereid zich te houden aan coronaregels zoals het houden van 1,5 meter afstand en het samenkomen met een beperkt aantal mensen.

Dat komt naar voren uit onderzoek door het RIVM in samenwerking met GGD GHOR en de GGD'en onder ruim 55.000 deelnemers. Volgens de studie is de vaccinatiebereidheid onder de Nederlanders onverminderd hoog, maar zijn er wel verschillen tussen de vaccins. Pfizer en Moderna scoren het hoogst.

Respectievelijk 81 procent en 74 procent zou zich daarmee laten vaccineren als ze nu een uitnodiging zouden ontvangen. Daarna volgen het vaccin van Janssen (66 procent) en AstraZeneca (53 procent). Deelnemers aan het onderzoek denken dat Pfizer en Moderna het meest effectief zijn en de minste bijwerkingen hebben. In werkelijkheid is de bescherming tegen ernstige ziekte na een Covid-infectie van alle vaccins ongeveer gelijk (boven de 85 procent effectiviteit), aldus het RIVM.



Daartegenover staat dat een deel van de deelnemers aan het onderzoek na vaccinatie minder bereid is zich aan de maatregelen te houden. Zo verwacht 34 procent de regel van het houden van afstand minder goed na te leven en denkt 40 procent zich niet meer zo strikt te houden aan de regels voor groepsgrootte. Ook verwacht 18 procent zich na vaccinatie minder te laten testen bij klachten. 91 procent is wel van plan net zo vaak de handen te wassen als voor de prik.

Ondanks de versoepelingen en het sneller vaccineren neemt het vertrouwen in het coronabeleid af. Nu is 34 procent positief over de aanpak van de overheid, een half jaar geleden was dat 58 procent.

