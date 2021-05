Wapenstilstand Israël en Palestijnen lijkt stand te houden

De wapenstilstand tussen Israël en Palestijnse verzetsgroepen lijkt vrijdagochtend stand te houden.

Journalisten melden dat nieuwe Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook uitblijven. In de Gazastrook regent het geen bommen meer.

Burgers aan beide kanten van de grens reageerden opgelucht op het staken van de vijandelijkheden. In Palestijnse gebieden gingen mensen feestend de straat op en ook in Israël reageerden mensen blij. "Ik hoop dat dit standhoudt, want alles wat we hier willen is verdergaan met onze levens zonder alarmen of vuur", zei een man in Tel Aviv tegen persbureau AFP.

De wapenstilstand kwam tot stand na bemiddeling door Egypte. Dat land stuurt volgens ingewijden delegaties naar Tel Aviv en de bezette Palestijnse gebieden om toezicht te houden op de naleving van de afspraken.



Een hoge Hamas-functionaris waarschuwde alvast dat zijn groep nog steeds "de hand op de trekker" heeft. Ezzat al-Reshiq zei in Doha tegen persbureau Reuters dat Hamas eist dat de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem wordt beschermd.

Ook moet de huisuitzetting van Palestijnen in Oost-Jeruzalem worden voorkomen. Dat noemde hij een "rode lijn".

© ANP 2021