Israël bestormt Al-Aqsa-complex na vrijdaggebed (video)

Ondanks de wapenstilstand en waarschuwingen van verzetsbeweging Hamas heeft de Israëlische militaire politie zojuist de Al-Aqsa-moskee bestormd

Een wapenstilstand tussen Israël en Palestijnse gewapende groepen in de Gazastrook leek vrijdagochtend nog stand te houden, maar er zijn spanningen in het bezette Oost-Jeruzalem, waar de Israëlische politie het terrein van de Al-Aqsa-moskee bestormde en na het vrijdaggebed traangas op Palestijnen afvuurde.



Getuigen in het Al-Aqsa-complex melden dat na het vrijdaggebed veel Palestijnen op het terrein verbleven om de wapenstilstand tussen Hamas en de Israëlische bezetter te vieren.

"Ze waren aan het zingen toen een eenheid van de Israëlische militaire politie het complex betrad en begon met het gebruiken van flitsgranaten, rookbommen en traangas", meldt nieuwsdienst Al Jazeera. "Ze begonnen in de menigte te schieten in een poging ze uiteen te drijven.", zei Al-Jazeera verslaggever Imran Khan, rapporterend vanuit bezet Oost-Jeruzalem.



Wapenstilstand

Het door Egypte bemiddelde staakt-het-vuren trad in de vroege uren van vrijdag in werking na 11 dagen van meedogenloze Israëlische bombardementen op de belegerde enclave en duizenden raketten die door Hamas op Israël werden gelanceerd.

De Al-Aqsa-moskee is voor Palestijnse verzetsbewegingen een "rode-draad". Een hoge Hamas-functionaris waarschuwde vrijdagochtend nog dat zijn groep nog steeds "de hand op de trekker" heeft. Ezzat al-Reshiq zei in Doha tegen persbureau Reuters dat Hamas eist dat de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem wordt beschermd.



De Israëlische bestorming van het heilige complex was begin mei de aanleiding voor de escalatie van het geweld en resulteerde in raketaanvallen van en naar de Gazastrook. Het lijkt er op dat Israël de Palestijnen blijft provoceren om zodoende nieuwe luchtaanvallen op de Palestijnen te rechtvaardigen.

Israël: "luchtaanvallen waren groot succes"

Premier Benjamin Netanyahu zei eerder vandaag de bombardementen op de Gazastrook als een "groot succes" te zien. Hij zei volgens nieuwssite Times of Israël tijdens een persconferentie dat de doelen van zijn land zijn bereikt. Hamas heeft volgens Netanyahu "maximale verliezen" geleden, terwijl het aantal slachtoffers in Israël beperkt bleef.



De premier zei na het sluiten van een wapenstilstand dat zijn land bovengronds "200 terroristen" heeft gedood, onder wie 25 topfiguren. "En degenen die het overleefden, weten dat we ze overal kunnen bereiken", vertelde hij volgens de nieuwssite. "Boven of onder de grond."

In werkelijkheid gaat het om 243 Palestijnse doden, voornamelijk burgers, waaronder 66 kinderen en 39 vrouwen.

