De islamitische uitvaart(verzekering)

Elke cultuur, elk geloof heeft eigen gebruiken en tradities. Bijgevolg ook een eigen manier om overledenen een laatste eer te bewijzen.

Wat typisch is voor een islamitische uitvaart, kom je hier te weten. Wist je dat er specifiek voor moslims een islamitische uitvaartverzekering bestaat? Je leest er alles over hieronder.



De islamitische uitvaart

Een islamitische begrafenis is een gemeenschapsgebeuren vol rituelen en gebeden. Het is bij moslims erg gebruikelijk om een begrafenis bij te wonen van iemand die je niet van nabij kent. De voorbereiding van het lichaam van de overledene gebeurt op traditionele wijze. Het lichaam dient volledig schoon te zijn. Daardoor moet het minimum drie keer gereinigd worden. De rituele wassing gebeurt soms thuis en soms in een uitvaartcentrum of speciaal ingericht ruimte in een ziekenhuis. Daarbij wordt het lichaam van de overledene met een lendendoek bedekt. Na de wassing is het tijd voor het dodengebed.





In tegenstelling tot de muziek die je vaak in westerse en Afrikaanse culturen hoort, is een moslimbegrafenis stil. Er mag niet gepraat worden en ook gebeden worden zo stil mogelijk opgezegd. Huilen is gebruikelijk, maar niet het luide jammeren. De overledene wordt meestal door mannelijke familieleden naar de laatste rustplaats gebracht. Cremeren is uit den boze. De overledene ligt bij voorkeur zonder kist in het graf, met het gezicht naar Mekka gericht. Is er toch een kist, dan ligt de overledene er op zijn rechterzij in.



Bij moslims is wit de kleur van de rouw. Wit wordt namelijk geassocieerd met gezondheid en nederigheid. De rouwkledij bedekt zoveel mogelijk huid. De begrafenis wordt gevolgd door een periode van rouw.



Begrafenis in Nederland of in land van herkomst?

Moslims worden soms begraven in Nederland. De Profeet Mohammed (saws) stelt namelijk dat het aanbevolen wordt om begraven te worden op de plaats waar je gestorven bent. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende islamitische begraafplaatsen en kan een uitvaart worden gehouden volgens de islamitische gewoontes.



Toch kiezen veel moslims ervoor om begraven te worden in het land van herkomst. Dit gaat dan vooral om landen zoals Marokko en Turkije. Een belangrijke traditie bij de moslims is namelijk eeuwige grafrust. De (onterechte) vrees zit er bij velen in dat een Nederlands graf misschien toch ooit wordt ontruimd.



Bij een buitenlandse begrafenis komt heel veel kijken. Naast de uitvaart zelf zijn er bijkomende kosten voor repatriëring, begeleiding en formaliteiten allerhande. Gelukkig is de uitvaartsector hierop voorzien.



De islamitische uitvaartverzekering

Een overlijden brengt veel leed met zich mee. Wil je niet nóg meer (financieel) leed, dan kies je maar beter voor een uitvaartverzekering. Verschillende verzekeraars bieden een op maat van moslims gemaakte islamitische uitvaartverzekering aan. Daarbij worden de islamitische gebruiken gerespecteerd en wordt samengewerkt met begraafplaatsen die eeuwige grafrust garanderen. Ook speciale buitenlandpolissen zijn mogelijk, voor wie toch wil uitwijken naar het land van herkomst. Vaak worden kinderen gratis of tegen een lage premie meeverzekerd.





Qua dekking zijn er verschillende mogelijkheden. Bij een kapitaalverzekering kan het bedrag vrij worden besteed door de nabestaanden van de overledene. Deze verzekering geeft de ruimste dekking. Een natura uitvaartverzekering daarentegen dekt een vast pakket aan diensten en producten. Ook een combinatie van beide soorten uitvaartverzekering is een mogelijkheid. De bedoeling is uiteindelijk steeds om zonder bijkomende zorgen de overledene eeuwige rust te gunnen volgens de moslimtradities.

