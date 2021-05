Spaanse oppositie: 'Sanchez heeft geen slimme keuzes gemaakt in de relatie met Marokko'

De Spaanse premier Pedro Sánchez zou geen doordachte keuzes hebben gemaakt in de relatie met de Marokkaanse regering

Dat zei de leider van de Volkspartij donderdag. De diplomatieke crisis met Rabat geeft oppositieleider Pablo Casado munitie om de druk op het regeringshoofd op te voeren.

Tien dagen geleden had Casado al gewaarschuwd voor de verwelkoming van de separatistenleider Brahim Ghali en de omstreden politieke zet omschreven als "onverantwoord". Casado legde ook een groot deel van de schuld neer bij Unidas-Podemos. De coalitiepartij heeft meermaals opgeroepen tot het houden van een volksraadpleging in de Sahara en de leiders van het separatistische Polisario-Front onderdak te bieden.

Ook betichten Podemos-politici Rabat er van de migratiecrisis te misbruiken om Spanje te dwingen de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara te erkennen. De provocatie van de partij zorgden er gisteren nog voor dat ze op de vingers werden getikt door de Spaanse buitenlandminister Arancha Gonzalez Laya. De bewindsvrouw verzocht ze dringend te stoppen met het onnodig provoceren van Marokko.



"Als Sánchez dingen duidelijk wil maken, dan breekt hij vandaag zijn regeringsakkoord met Podemos, degene die deze ongekende diplomatieke crisis met Marokko heeft veroorzaakt", zei Casado, die zelf pleit voor een nieuw beleid ten aanzien van Marokko. Hij schepte op over zijn ervaring met buitenlandse politiek. "Ik ken Marokko heel goed, ik ken de Verenigde Staten heel goed. Ik weet heel goed hoe ik dingen moet regelen met Marokko en met de Verenigde Staten", benadrukte hij.

Het is geen toeval dat Casado specifiek de VS en Marokko benoemt. Afgezien van de huidige spanningen met Rabat heeft de Amerikaanse president Joe Biden geen contact gezocht met regeringsleider Sánchez.



"Sanchez moet beslissen of hij bij de Europese en de Amerikaanse politiek wil horen, de partijen met wie wij het kunnen vinden, of met partijen als Podemos en Puigdemont". De voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont heeft in Spanje voor ophef gezorgd door op te roepen tot een dialoog over de status van de twee Spaanse enclaves. Hij zei op Twitter dat Ceuta en Melilla "niet Spaans" zouden zijn.

De paarse formatie reageerde daarop en vroegen Casado om onmiddellijke rectificatie van de "valse verklaringen" die de regering proberen te "destabiliseren". "Pablo Casado, hou op met liegen tegen de burgers. De enige verrader van het vaderland, die een week geleden de persoon ontmoette die om de annexatie van Ceuta en Melilla bij Marokko vroeg, ben jij", luidde het bericht.

