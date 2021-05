Spaanse regering weigert koning Felipe VI te betrekken bij de-escaleren diplomatieke crisis met Marokko

De Spaanse regering is achter de schermen hard aan het werk om de betrekkingen met Marokko te herstellen.

Dat zei de eerste vicepremier Carmen Calvo vandaag te midden van de migrantencrisis als gevolg van de massale bestormingen van de grens in de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla in Noord-Marokko.

De Spaanse regering weigert vooralsnog om koning Felipe VI te betrekken bij de diplomatieke crisis. Volgens Calvo betreft het een "politieke kwestie" en valt deze niet onder de taken van het koningshuis.

De regering van Pedro Sánchez staat in eigen land onder vuur voor het laten escaleren van de betrekkingen met Marokko en het veroorzaken van de recente massale grensbestormingen. De roekeloosheid van de onervaren buitenlandminister Arancha Gonzalez Laya heeft geleid tot een ongekende diplomatieke crisis met buurland Marokko.



Brahim Ghali

Madrid besloot vorige maand de separatistenleider Brahim Ghali te verwelkomen en coördineerde de opvang van de gezochte mensenrechtenschender in het geheim met Algerije, tegen het zere been van Rabat.

Ghali werd willens en wetens door Madrid toegelaten in Europa nadat hij eerder door de Duitse regering werd geweigerd. Ghali kwam Spanje in met een valse identiteit en gebruikte daarbij een Algerijns diplomatiek paspoort. Nadat Rabat het nieuws via de eigen inlichtingendiensten vernam besloot de regering het verhaal te lekken aan nieuwsdienst Jeune Afrique en vroeg vervolgens Madrid om een verklaring.



Die verklaring kwam er echter niet. De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita heeft Madrid meermaals dringend verzocht de kwestie serieus te nemen. Gonzalez Laya bleef er echter van overtuigd dat de aanwezigheid van Ghali niet van invloed is op de betrekkingen met Rabat.

Na heen en weer gepingel tussen Bourita en Gonzalez Laya zei de Spaanse bewindsvrouw niet meer op de kwestie in te willen gaan. Bourita reageerde daarop door te zeggen dat Marokko het recht behoudt om "zelf conclusies" te trekken als gevolg van de Spaanse onverschilligheid in de kwestie Ghali. Een paar dagen later bestormden duizenden migranten de Spaanse grens en besloot president Sánchez om zich er maar eens mee te gaan bemoeien.



De-escaleren

Door het escaleren van de kwestie zijn meerdere geplande gesprekken tussen Spaanse en Marokkaanse diplomaten geannuleerd, zo ook een ontmoeting tussen Bourita en Gonzalez Laya. De Marokkaanse Ambassadeur voor Spanje Karima Benyaich is teruggeroepen voor overleg en zal voorlopig ook niet terugkeren naar Madrid.

De Spaanse media meldden eerder dat koning Felipe VI mogelijk kan bemiddelen met zijn tegenhanger koning Mohammed VI om zodoende een ​​datum vast te stellen waarop de buitenlandministers van beide landen aan de dialoogtafel zouden kunnen zitten.



Eerder riepen de Verenigde Naties de twee landen al op de rust te bewaren. Ook de woordvoerster van het Amerikaanse staatssecretariaat, Galina Porter, deed een soortgelijk verzoek. Volgens Calvo zou Spanje zich momenteel echter vooral bezighouden met het standpunt van de "Europese Unie".

Het lijkt er op dat de vicepremier daarmee de EU probeert te betrekken in het conflict tussen de twee buurlanden. De Spaanse defensieminister Margarita Robles Fernández deed gisteren hetzelfde door nadrukkelijk te praten over de bestorming van de grens van "Spanje en de Europese Unie".

Dat mes snijdt echter aan twee kanten, Europarlementariër Attila Ara-Kovacs uitte eind april kritiek op Spanje wegens het toelaten van een bekende crimineel. Het besluit van Madrid is "een verwerpelijke samenwerking op veiligheidsniveau met een persoon wiens activiteiten altijd in strijd zijn geweest met de Europese waarden", betoogde hij.

