Teruggeroepen Marokkaanse ambassadeur zal niet terugkeren naar Madrid

De Marokkaanse ambassadeur voor Spanje Karima Benyaich zal niet terugkeren naar Madrid totdat de diplomatieke crisis tussen de twee landen is opgelost.

Dat zei de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita donderdag. Het besluit markeert een nieuw dieptepunt in de relatie tussen de twee landen.

Benyaich werd eerder deze week voor overleg teruggeroepen naar Rabat. De diplomate had vlak daarvoor een ontmoeting met de Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya. De twee bewindsvrouwen spraken over de grensbestormingen in de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla.

Spanje en Marokko hebben het met elkaar aan de stok. Rabat is verontwaardigd over het besluit van Spanje om Brahim Ghali, de leider van het Polisario-Front, naar een Spaans ziekenhuis te vervoeren om daar onder een valse identiteit te worden behandeld tegen het coronavirus. De hele operatie, die begin april plaatsvond, werd uitgevoerd in samenwerking met Algerije, de belangrijkste geldschieter en facilitator van de militante separatistische Polisario-beweging.



Spanje beschuldigt Marokko van "chantage" en het misbruiken van de migrantencrisis om Spanje te dwingen de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara te erkennen. Marokko beticht de noorderburen van "disloyaliteit" en het najagen van een selectieve relatie en weigert "de politieagent van de Europese Unie" te zijn op het gebied van migratiekwesties.

Bourita verzette zich tegen de beweringen van de Spaanse media dat Marokko oogluikend toeliet dat zo'n 8.000 migranten de Spaanse enclave bestormden. De minister onderstreepte juist de "totale passiviteit van de Spaanse politie" waardoor de migranten zich gemakkelijk in Ceuta konden verspreiden. Volgens Bourita zijn er voor "elke Spaanse officier 100 Marokkaanse politieagenten" aan de grens.



Volgens Bourita was de migratiepoging het gevolg van de hoge druk die werd uitgeoefend op de Marokkaanse politie, die het momenteel ook druk heeft met de handhaving van de coronamaatregelen.

Bourita zegt dat de Spaanse regering de verspreiding van misinformatie in stand houdt om de aandacht af te leiden van het werkelijke probleem; de Spaanse verwelkoming van Polisario-'president' Ghali.

