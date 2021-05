Vijf mensen gestoken in Amsterdam, verdachte aangehouden

Vijf mensen zijn vrijdagavond rond 23.15 uur afzonderlijk neergestoken in de omgeving van de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam, meldt de politie.

Een van hen is ter plaatse overleden. De andere vier zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een 29-jarige man is aangehouden.

Het is nog niet zeker of met de aanhouding van de verdachte geen sprake meer is van een dreigende situatie. In de omgeving wordt momenteel verder onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd.

Over het mogelijke motief van de dader is voor zover nog niets bekend. Volgens Het Parool wordt er niet uitgegaan van een terreurdaad, maar de politiewoordvoerder kon dat niet bevestigen.



Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en twee traumahelikopters zijn opgeroepen. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) waren eerder op de avond aanwezig in de omgeving, maar hebben niet opgetreden.

De omgeving, waaronder de kruising Ceintuurbaan en Ferdinand Bolstraat, is ruim afgesloten. In de Scheldestraat iets verderop deed de forensische opsporing onderzoek en maakte foto's. Vervoersbedrijf GVB meldde dat trams en de metro in de buurt werden omgeleid of niet in De Pijp stopten.

Bewoners mogen alleen onder begeleiding het gebied in.



