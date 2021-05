Verdachte steekincident Amsterdam geen bekende van politie

De 29-jarige man die is aangehouden wegens het steekincident in de Amsterdamse buurt De Pijp, is geen bekende van politie en justitie.

Dat meldt de politie zaterdag na een eerste onderzoek. Ook is met getuigen gesproken. Enkele getuigen beschreven het gedrag van de verdachte als verward. Vrijdagavond werden in en bij de Ferdinand Bolstraat vijf personen neergestoken.

Een van hen, een 64-jarige man uit Amsterdam, overleed. De vier andere slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Drie van hen komen uit Amsterdam, één woont in Haarlem. De gewonden zijn tussen 21 en 28 jaar. Tot nu toe lijkt er geen verband te bestaan tussen hen.

De politie gaat ervan uit dat één persoon verantwoordelijk is voor deze steekpartij. De woning van de verdachte is doorzocht. De politie heeft gegevensdragers en een auto in beslag genomen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een terroristisch motief, maar het onderzoeksteam houdt alle opties open, aldus de politie.



Verhoor

De aangehouden man uit Amstelveen wordt zaterdag verhoord. In het onderzoek wordt ook naar "mogelijk middelengebruik" door de verdachte gekeken. Op enkele verkeersdelicten na, is hij geen bekende van politie en justitie.

Burgemeester Femke Halsema bezocht zaterdag de buurt waar de steekpartij plaatsvond en sprak daar met omwonenden. "Het is een afschuwelijke gebeurtenis. Dat maakt grote indruk op de mensen", aldus Halsema bij de NOS. "Ik ben heel erg geschrokken. Juist omdat dit zo'n vreedzame wijk is. Zoiets wordt hier niet verwacht."



Ambtenaren en wijkagenten zijn op straat in De Pijp om de sentimenten en eventuele onrust in de gaten te houden. De lokale driehoek, bestaande uit burgemeester, hoofdofficier van justitie en de politiechef, is zaterdagochtend bijeen geweest.

Bij de ijssalon waar volgens Het Parool een slachtoffer voor de deur is overleden, zijn zaterdag de eerste bloemen gelegd. Een buurtbewoner las zaterdagochtend over de steekpartij en kwam even bij de ijszaak kijken.

Ook hij is geschrokken: "Wat een vreselijk verhaal. Normaal gebeurt er nooit iets in de wijk."

© ANP 2021