Hamas heropent regeringsgebouwen in Gazastrook

De Palestijnse regering in de Gazastrook heropent zondagochtend de overheidsgebouwen, nu er een wapenstilstand is overeengekomen met Israël.

De kantoren zijn bijna twee weken gesloten geweest vanwege de Israëlische bombardementen op de Gazastrook.

"Het werk op de ministeries en overheidsinstellingen wordt vanaf zondagochtend weer hervat", staat in een verklaring van de regering, die onder leiding staat van Hamas.

Israël voerde bij twee weken zware bombardementen uit de afgesloten Gazastrook. In Gaza werden volgens het ministerie van Gezondheid 232 mensen gedood, waaronder 65 kinderen. Het was het heftigste geweld tussen de twee partijen sinds 2014.



De jongste strijd was losgebarsten naar aanleiding van een nieuwe verdrijving van Arabieren uit Palestijnse gebieden. Palestijnse gezinnen moeten na jarenlange onderdrukking en Israëlische pesterijen hun huizen uit in de Arabische wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem. Hun woningen worden dan zoals vaak in de bezette gebieden bezit van Joodse kolonisten.

De Palestijnen kwamen in opstand tegen de geplande uitzetting en Israël bestormde daarop meermaals de Al-Aqsa-moskee, zoals Israël wel vaker doet als de Palestijnen in opstand komen. Het bezettingsleger vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.



Het Israëlische bezettingsleger bombardeerde vervolgens burgerdoelen, waaronder flatgebouwen en scholen. Zo werd zaterdag doelbewust het gebouw getroffen met daarin kantoren van internationale media, waaronder persbureau Associated Press (AP) en nieuwszender al-Jazeera.

Ook het gebouw van het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid, meerdere ziekenhuizen en de Qatarese Rode Halve Maan werden niet gespaard.



Volgens het laatste humanitaire rapport van de Verenigde Naties hebben Israëlische luchtaanvallen op Gaza ten minste 51 onderwijsfaciliteiten beschadigd, waaronder 46 scholen, twee kleuterscholen, een VN-trainingscentrum en delen van de Islamitische Universiteit van Gaza.

Minstens 66.000 mensen schuilen nog steeds in 58 door de VN geleide scholen in de Gazastrook. Israëlische invallen hebben ook ten minste zes ziekenhuizen en elf centra voor eerstelijnsgezondheidszorg beschadigd, waaronder het enige COVID-19-testlaboratorium in Gaza dat onbruikbaar bleef na een Israëlische aanval op een nabijgelegen gebouw op 17 mei.



Het elektriciteitsnetwerk van Gaza liep ook schade op, wat leidde tot 20-21 uur dagelijkse stroomuitval. Dit heeft gevolgen voor water- en sanitaire voorzieningen in de hele strip, waardoor ten minste 250.000 mensen geen toegang hebben tot drinkwater.

In de Gazastrook zijn zeker 232 Palestijnen gedood door Israël, waaronder 65 kinderen.

