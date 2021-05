VN Veiligheidsraad vraagt wapenstilstand Gaza niet te schenden

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vraagt Israël en verzetsbeweging Hamas om het staakt-het-vuren niet te schenden.

De twee partijen dienen alle voorwaarden na te leven om de afspraak die vrijdag werd gemaakt in stand te houden.

"De leden van de Veiligheidsraad zijn blij met de wapenstilstand en erkennen de belangrijke rol van Egypte en andere landen in de regio tijdens het bemiddelen", staat in een verklaring die werd goedgekeurd door de Verenigde Staten nadat een alinea werd geschrapt waarin het geweld van de afgelopen dagen werd afgekeurd.

De VS zijn een belangrijke bondgenoot van de bezetter Israël en hielden tijdens de luchtaanvallen op de Gazastrook meerdere verklaringen tegen, volgens diplomaten vanwege een alinea waarin Israël werd opgeroepen te stoppen met het koloniseren van Palestijnse gebieden.



Het door Egypte bemiddelde staakt-het-vuren trad in de vroege uren van vrijdag in werking na 11 dagen van meedogenloze Israëlische bombardementen op de belegerde enclave en duizenden raketten die door Hamas op Israël werden gelanceerd. Vrijdagmiddag leek het erop dat het staakt-het-vuren op losse schroeven stond. Er ontstonden spanningen in het bezette Oost-Jeruzalem nadat de Israëlische militaire politie het terrein van de Al-Aqsa-moskee bestormde en na het vrijdaggebed traangas op Palestijnen afvuurden.

Getuigen in het Al-Aqsa-complex melden dat na het vrijdaggebed veel Palestijnen op het terrein verbleven om de wapenstilstand tussen Hamas en de Israëlische bezetter te vieren.



De Al-Aqsa-moskee is voor Palestijnse verzetsbewegingen een "rode-draad". Een hoge Hamas-functionaris waarschuwde vrijdagochtend nog dat zijn groep nog steeds "de hand op de trekker" heeft. Ezzat al-Reshiq zei in Doha tegen persbureau Reuters dat Hamas eist dat de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem wordt beschermd.

De Israëlische bestorming van het heilige complex was begin mei de aanleiding voor de escalatie van het geweld en resulteerde in raketaanvallen van en naar de Gazastrook.



"Het is een noodzaak dat er direct humanitaire hulp naar de Palestijnse bevolking gaat en vooral in de Gazastrook", aldus de Veiligheidsraad. In de Gazastrook zijn honderden gebouwen verwoest en duizenden gebouwen beschadigd door Israëlische bombardementen.

In het gebied zijn volgens de autoriteiten 232 Palestijnen door de Israëliërs gedood, waaronder 65 kinderen.

