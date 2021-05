'CDC onderzoekt hartproblemen bij tieners na vaccinatie'

Het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) onderzoekt meldingen dat een zeer klein aantal tieners en jongvolwassenen mogelijk hartproblemen heeft gehad na te zijn gevaccineerd tegen het coronavirus

Dat meldt The New York Times. De tieners en jongvolwassenen zouden mogelijk myocarditis hebben ontwikkeld, een ontsteking van de hartspier, nadat ze waren ingeënt, schrijft de krant op basis van bronnen binnen de CDC.

Het zou gaan om "relatief weinig" gevallen en ze houden mogelijk helemaal geen verband met de vaccinatie, citeert The New York Times uit een verklaring van de vaccinveiligheidsgroep van de CDC.

De beoordeling bevindt zich in een vroeg stadium en het bureau moet nog bepalen of er enig bewijs is dat de vaccins de hartaandoening hebben veroorzaakt, aldus de krant. Het hartprobleem lijkt voornamelijk te zijn opgetreden bij adolescenten en jongvolwassenen, ongeveer vier dagen na hun tweede dosis van het Moderna- of Pfizer/BioNTech-vaccin.

Eerder deze maand keurden de Verenigde Staten het Pfizer/BioNTech-middel goed voor kinderen van twaalf tot vijftien jaar.

