Frankrijk waarschuwt voor apartheid in Israël, roept op tot tweestatenoplossing

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian waarschuwt voor langdurige apartheid in Israël als de Palestijnen niet snel een eigen land krijgen.

Volgens de minister is een tweestatenoplossing de enige optie om apartheid en het achterstellen van Palestijnen tegen te gaan.

In de oplossing die Le Drian voor ogen heeft, krijgen de Israëliërs en de Palestijnen een eigen land. Israël is daar op tegen en wenst liever het gehele gebied te annexeren, volgens de minister kan dat de scheiding tussen Palestijnen en Israëliërs doen toenemen.

De recente Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook hebben volgens Le Drian de noodzaak voor een oplossing nog groter gemaakt. "Het vredesproces moet weer op gang komen. Dat gaat stap voor stap."



De Israëliërs en Palestijnen leven al decennialang op gespannen voet. De recente geweldsuitbarsting heeft de onderliggende spanningen en de ongelijkheid naar boven gebracht maar wordt door het westen nog steeds ontkend en gebagatelliseerd.

Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn er 232 Palestijnen, onder wie 65 kinderen gedood door Israël in de afgelopen dagen en zijn er meer dan 1900 gewonden gevallen door de Israëlische luchtaanvallen. Aan Israëlische zijde kwamen 12 mensen om het leven.



Wapenstilstand

Ook na de wapenstilstand van afgelopen vrijdag bleef de situatie gespannen nadat Israël op provocerende wijze de Al-Aqsa-moskee bestormde, met protesten en tientallen Palestijnse gewonden en arrestaties als gevolg.

Het door Egypte bemiddelde staakt-het-vuren trad in de vroege uren van vrijdag in werking na 11 dagen van meedogenloze Israëlische bombardementen op de belegerde enclave en duizenden raketten die door verzetsbeweging Hamas op Israël werden gelanceerd.



De Al-Aqsa-moskee is voor het Palestijnse verzet een "rode-draad". Een hoge Hamas-functionaris waarschuwde vrijdagochtend nog dat zijn groep nog steeds "de hand op de trekker" heeft. Ezzat al-Reshiq zei in Doha tegen persbureau Reuters dat Hamas eist dat de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem wordt beschermd.

De Israëlische bestorming van het heilige complex was begin mei de aanleiding voor de escalatie van het geweld en resulteerde in raketaanvallen van en naar de Gazastrook.



Apartheidsregime

Het is de eerste keer dat een lid van de Franse regering officieel spreekt over apartheid in Israël. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) trok enkele weken geleden dezelfde conclusies en riep in een 213-pagina's tellend rapport op tot vervolging.

Het in New York gevestigde HRW benadrukt de term apartheid te gebruiken volgens het Statuut van Rome en het Apartheidsverdrag van de Verenigde Naties. Dat houdt in dat er onmenselijke daden worden uitgevoerd met als doel overheersing van een raciale groep, terwijl een andere raciale groep systematisch wordt onderdrukt. De term apartheid werd bekend door de rassenscheiding in Zuid-Afrika van 1948 tot 1990.

Volgens Israël is er geen sprake van racisme. Ook Duitsland, het land dat in eerste instantie hoofdverantwoordelijk was voor de jodenvervolging, ontkende dat er sprake is van een apartheidsregime in de bezette Palestijnse gebieden.

