Blinken bezoekt Midden-Oosten om bestand te bestendigen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken brengt dinsdag een bezoek aan de regering van Israël en de Palestijnse leiders.

Doel is het staakt-het-vuren te consolideren dat vorige week na elf dagen van dodelijke Israëlische bombardementen op de Gazastrook.

"Minister Blinken zal met Israëlische leiders spreken over onze onwrikbare inzet voor de veiligheid van Israël. Hij zal de inspanningen van onze regering voortzetten om de banden met en de steun aan het Palestijnse volk en de Palestijnse leiders te herstellen, na jaren van verwaarlozing," zei de Amerikaanse president Joe Biden in een toelichting op het bezoek.

Het door Egypte bemiddelde staakt-het-vuren trad in de vroege uren van vrijdag in werking na 11 dagen van meedogenloze Israëlische bombardementen op de belegerde enclave en duizenden raketten die door Hamas op Israël werden gelanceerd. Vrijdagmiddag leek het erop dat het staakt-het-vuren op losse schroeven stond. Er ontstonden spanningen in het bezette Oost-Jeruzalem nadat de Israëlische militaire politie het terrein van de Al-Aqsa-moskee bestormde en na het vrijdaggebed traangas op Palestijnen afvuurden.



De verklaring sprak verder niet over de veiligheid burger in de bezette Palestijnse gebieden, waar eerder deze maand meer dan 232 Palestijnen, waaronder 65 kinderen, door de Israëliërs werden vermoord.

Biden, die kritiek kreeg van velen binnen zijn eigen Democratische partij omdat hij niet openlijker druk uitoefende op bondgenoot Israël om een staakt-het-vuren af te kondigen, prees de "stille, niet aflatende diplomatie" van zijn regering om een einde te maken aan de gevechten.



De Israëlische luchtaanvallen hebben ook scherpe kritiek uitgelokt van leden van de linkervleugel in het Amerikaanse Congres die vraagtekens hebben gezet bij de Amerikaanse wapenverkopen aan bezetter Israël.

Naast ontmoetingen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmud Abbas, gaat Blinken ook naar Caïro voor overleg met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi en vervolgens naar Amman voor een gesprek met de Jordaanse koning Abdullah II.

© ANP/Marokko.nl 2021