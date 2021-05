Veel kritiek op Top Notch: waar blijft reactie op Lil Kleine?

Op sociale netwerken wordt maandag kritiek geuit op platenlabel Top Notch. Tot nu toe bleef een reactie van het bedrijf uit op het incident op Ibiza waar Lil Kleine bij betrokken is.

De rapper, verbonden aan platenlabel Top Notch, wordt door de Spaanse politie verdacht van mishandeling van zijn vriendin Jaimie Vaes.

Veel mensen op sociale media valt het verschil op tussen de snelheid waarmee Top Notch cliënt Bilal Wahib liet vallen nadat deze in opspraak raakte omdat hij een jongen online vroeg zijn piemel te laten zien.

"Na die Instagramsessie van Bilal duurde het een paar uur voor Ronnie Flex en Top Notch hem lieten vallen", constateert schrijver Thomas Heerma van Voss. "Komt er nu überhaupt een reactie op Lil Kleine? Die al eerder o.a. is aangeklaagd voor mishandeling. En nu dus vastzit omdat hij naar verluidt zijn vriendin in elkaar sloeg."



Er zijn ook twitteraars die rechtstreeks vragen aan Top Notch stellen. "Jullie verdienen vast meer aan Lil Kleine dan dat jullie aan Bilal deden. Waar is nu jullie politiek correcte ontslag en afstand nemen van deze artiest?#moneymoney", schrijft iemand.

Eerder sprak ook misdaadjournalist John van den Heuvel zich in RTL Boulevard heel fel uit over de "hypocrisie" van Top Notch. "Top Notch heeft rappers in dienst en onder contract die de meest verschrikkelijke dingen hebben uitgevoerd.", zei Van Den Heuvel.



"We hebben het over levensdelicten, sommigen zitten in de gevangenis. Daar hoor je ze nooit over, daar geven ze nooit antwoord op. En nu er brede maatschappelijke verontwaardiging is, trekken ze meteen hun handen van Bilal af.", voegde hij toe.

Top Notch was maandagmiddag niet voor commentaar bereikbaar.

