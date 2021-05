Meerdere aardschokken in regio Driouch

In de provincie Driouch in het noorden van Marokko werden zondag twee aardbevingen geregistreerd, met een kracht van 4,3 en 4,4 graden op de schaal van Richter.

Dat meldt het nationaal seismisch instituut (ING).

De trillingen, waarvan het epicentrum buiten de provincie Driouch ligt, deden zich voor om respectievelijk 07:20 uur en 07:42 uur. Eerder in de week werd ook al een aardbeving in het gebied geregistreerd, deze had een kracht van 4,3.

Er vielen voor zover bekend geen gewonden.

