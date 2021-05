Madrid: Ghali zal Spanje niet verlaten alvorens voor rechtbank te verschijnen

De Polisario-'president' Brahim Ghali zal het Spaans grondgebied niet verlaten voordat hij voor het gerechtshof verschijnt.

Dat zei de Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya zondag.

"De leider van de Polisario zal zich moet verantwoorden voor gerechtelijke procedures in Spanje voordat hij het land verlaat", zei Gonzalez Laya. Het is de eerste keer dat de minister zich duidelijk uitlaat over de zaak.

In eerdere verklaringen weigerde de bewindsvrouw informatie te verstrekken over de omstreden juridische zaak door te verklaren dat de "rechtelijke macht onafhankelijk van de regerende macht" zou opereren.



"We hebben beloofd deze persoon van humanitaire hulp te voorzien. Deze persoon bevond zich in een kritieke situatie vanwege zijn gezondheidsproblemen, waaronder een ernstig geval van COVID-19", vertelde ze aan de Spaanse nationale radio. "Als hij hersteld is, zal hij terugkeren naar zijn land. Gedurende deze tijd wordt hij geconfronteerd met een reeks rechtszaken en we hopen dat hij zijn verplichtingen jegens de Spaanse justitie zal nakomen."

Het lijkt er op dat de politie druk vanuit Rabat vruchten afwerpt. De spanningen tussen de twee landen begonnen eind april nadat Madrid de separatistenleider verwelkomde om in Spanje een medische behandeling te ondergaan. De Spaanse autoriteiten hadden echter nagelaten de Marokkaanse regering te informeren. Spanje beweert dat Ghali om "humanitaire redenen" werd verwelkomd en dat zijn aanwezigheid in het land geen gevolgen zou hebben voor de relatie met Marokko.



Ghali is opgeroepen om op 1 juni voor de rechtbank te verschijnen wegens oorlogsmisdaden, verkrachtingen en martelingen. De rechtbank weigerde echter om voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de gezochte mensenrechtenschender het land verlaat.

Het is dus nog maar de vraag of Ghali ook daadwerkelijk op komt dagen. Rechter Pablo Ruiz van het Spaanse gerechtshof in Madrid heeft Ghali in 2008 en 2016 al voor de rechtbank gedaagd, de Polisario-voorman kwam toen echter niet opdagen.

